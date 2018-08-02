Скандал з відпочинком в Хорватії: приймаюча сторона розповіла правду про формування списків

Скандал з відпочинком дітей в Хорватії (Колаж РБК-Україна)

Стало відомо, хто фінансував поїздку

У домовленості між хорватською владою і українським МЗС фігурували діти, які постраждали внаслідок війни на Донбасі. Про це повідомив Денис Шелер на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Денис Шелер опублікував скріни документів, які підтверджують, що гроші на відпочинок українських дітей у хорватському таборі були виділені з бюджету республіки Хорватія.

"Інформація від хорватського МЗС. В Хорватії, на острові Лошинь, знаходиться 105 дітей, які беруть участь у програмі за домовленістю з МЗС України. Ціна відпочинку в розмірі 210 000 куна (коло 30 тисяч євро) – це кошти з бюджету республіки Хорватії. У домовленістю між МЗС Хорватії та МЗС України є документи, які повинні бути в Києві", - написав Шьолер.

Скріншот документів (facebook.com/denis.seler)

Крім того, в домовленостях між міністерством закордонних справ Хорватії та українським МЗС було зазначено, що відпочинок організовується для дітей, які постраждали під час війни. В список повинні були включити дітей загиблих в АТО; дітей, які проживають в зоні бойових дій; дітей, які отримали травми, фізичні або психічні у зв'язку з військовими діями на Донбасі. Ні про яку категорії обдарованих дітей в документах не вказується.

"У домовленостях з хорватської сторони сказано: відпочинок для дітей, постраждалих під час війни (при чому в це входить: дитина загиблих, поранених; дитина, яка в даний час знаходиться під прямою загрозою в зоні бойових дій; яка під час військових дій отримала пошкодження фізичні або психічні, або інша дитина, пов'язана з війною; дитина учасника АТО, дитина, яка втратила батьків і так далі) Терміни дуже чіткі і ясні", - повідомив Денис Шелер.

Він зазначив, що вибором дітей в список МЗС Хорватії не займався і не міг цього зробити. Формуванням списків повинен був займатися МЗС України. Шелер звинуватив Марію Іонову у брехні, так як багато з того, що вона повідомляла, виявилося неправдою.

"Виходить, що МЗС України через свого "заступника" Марію Іонову публічно написало, заявило неправду за наступними пунктами: що кошти не з державного бюджету (не з українського, а з хорватського); про категорію "заслужених дітей" (немає такої категорії); що в МЗС України немає документів про домовленості з приводу поїздки", - написав Шилер.

Скріншот поста (facebook.com/denis.seler)

Нагадаємо, раніше ми писали інформацію, яку зміг з'ясувати правозахисник Павло Лисянський про відпочинок українських дітей у Хорватії.

Крім того, свою версію події опублікувала і віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Відео: РБК-Україна