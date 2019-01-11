Скандал из-за стоимости муралов на метро "Осокорки" получил продолжение

Фото: facebook.com/geo.ya.1

По словам Лероса, сюжет с расследованием канала СТБ заказала одна известная галеристка. Поэтому все обвинения в растрате и "зраде" сфабрикованы

На днях журналистка канала СТБ Алена Лунькова заявила, что третий месяц выясняет, почему муралы на Осокорках обошлись государству в 3,6 млн гривен, ведь художники работали бесплатно. Теперь на обвинения в растрате бюджетных средств отреагировал один из организаторов проекта Гео Лерос на своей странице в Facebook.

Лерос объяснил, что в своем сюжете Алена Лунькова манипулировала фактами и пыталась "хайпануть на интервью с героем АТО Владимиром Доносом, который там нарисован". Ведь журналистка спросила у него, считает ли он, что на его портрет нужно было тратить бюджетные деньги.

Видео: YouTube/Вікна-новини

По словам Лерос, весь проект обошелся в 4,1 млн гривен, при этом бюджетные средства составили 3,6 млн гривен.

Фото: facebook.com/geo.ya.1

Также Лерос подробно в цифрах описал все растраты на проект.

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также активно обсудили данную тему.

"Солнышко, не заводись, побереги себя - люди знают про продажность журналистов, и лично в своем опыте знаю. Ну что твой пост тут? А может в суд подать за клевету, искажение информации и т.д.? (Не знакома с терминологией, к сожалению) Ну суды наши тоже те еще, но пора может, не? ", - написала Юлия Охримчук.

Скриншот с Facebook

"Идея была проекта была в том, чтобы поднять вопрос ценностей, связанных с нашей страной, близкие каждому." Вот мне вообще не понятно, как можно говорить о ценностях и разбрасываться сотнями тысяч бюджетных гривен?! Хотя с задачей вы справились идеально - показали свои истинные ценности - вкусно и дорого кушать, жить в шикарных условиях, развлекаться за бюджетные деньги. Молодцы!", - прокомментировала Ирина Винокурова.

Скриншот с Facebook

"Гео, я против того чтобы лунькову обвинять в заказе. но то, что люди, которые не понимают что такое современное искусство пытаются посчитать бюджет и не используют художественную экспертизу, меня раздражает, но ты же готов к этому? Ты же знаешь как продается теперь бродский, дюшан, и все шокирующее? Помнишь как плевались даже на черный квадрат? И конечно же история бэнкси должна тебя закалить в борьбе!", - написала Наталя Пидлисная.

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что Министр информационной политики Юрий Стець поручил провести проверку закупки услуг по созданию монументальной настенной росписи на станции метро "Осокорки".

Ранее Государственная аудиторская служба заявила о нерациональном использовании Министерства информационной политики более 40 млн гривен.