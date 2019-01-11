Скандал через вартысть муралыв на метро "Осокорки" отримав продовження

Фото: facebook.com/geo.ya.1

За словами Лероса, сюжет з розслідуванням каналу СТБ замовила одна відома галеристка. Тому всі звинувачення в розтраті і "зраді" сфабриковані

На днях журналістка каналу СТБ Олена Лунькова заявила, що третій місяць з'ясовує, чому мурали на Осокорках обійшлися державі в 3,6 млн гривень, адже художники працювали безкоштовно. Тепер на звинувачення в розтраті бюджетних коштів відреагував один з організаторів проекту Гео Лерос на своїй сторінці в Facebook.

Лерос пояснив, що у своєму сюжеті Олена Лунькова маніпулювала фактами і намагалася "хайпанути на інтерв'ю з героєм АТО Володимиром Доносом, який там намальований". Адже журналістка запитала в нього, чи вважає він, що на його портрет потрібно було витрачати бюджетні гроші.

Відео: YouTube/Вікна-новини

За словами Лерос, весь проект обійшовся в 4,1 млн гривень, при цьому бюджетні кошти становили 3,6 млн гривень.

Фото: facebook.com/geo.ya.1

Також Лерос докладно в цифрах описав всі витрати на проект.

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також активно обговорили дану тему.

"Сонечко, не заводься, побережи себе - люди знають про продажність журналістів, і особисто у своєму досвіді знаю. Ну що твій пост тут? А може в суд подати за наклеп, перекручення інформації і т. д.? (Не знайома з термінологією, на жаль) Ну суди наші теж ті ще, але пора може, не? ", - написала Юлія Охрімчук.

Скріншот з Facebook

"Ідея була проекту була в тому, щоб підняти питання цінностей, пов'язаних з нашою країною, близькі кожному." От мені взагалі не зрозуміло, як можна говорити про цінності і розкидатись сотнями тисяч бюджетних гривень?! Хоча із завданням ви впоралися ідеально - показали свої справжні цінності - смачно і дорого їсти, жити в шикарних умовах, розважатися за бюджетні гроші. Молодці!", - прокоментувала Ірина Винокурова.

Скріншот з Facebook

"Гео, я проти того щоб лунькову звинувачувати в замовленні. але те, що люди, які не розуміють що таке сучасне мистецтво намагаються порахувати бюджет і не використовують художню експертизу, мене дратує, але ти готовий до цього? Ти ж знаєш як продається тепер бродський, дюшан, і все шокуюче? Пам'ятаєш як плювалися навіть на чорний квадрат? І звичайно ж історія бенксі повинна тебе загартувати в боротьбі!" - написала Наталя Підлісна.

Скріншот з Facebook

Варто зазначити, що Міністр інформаційної політики Юрій Стець доручив провести перевірку закупівлі послуг по створенню монументального настінного розпису на станції метро "Осокорки".

Раніше Державна аудиторська служба заявила про нераціональному використанні Міністерства інформаційної політики більше 40 млн гривень.