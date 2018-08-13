Скандального врача, которая отказалась лечить АТОшника, повторно уволили с работы, - Супрун

Фото: facebook.com/desnaukr

Супрун считает, что такая кадровая политика руководства Института рака недопустима

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что скандального врача онкогематологического отделения Института рака, которая отказалась лечить ветерана АТО, Анну Губареву все же окончательно уволили с работы, не смотря на то, что медик недавно была восстановлена на должности. Об этом Супрун написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Спасибо общественности и СМИ, что обратили внимание на ситуацию в Институте рака! Анну Губареву, сотрудницу Национального института рака, которая отказала ветерану АТО в льготном лечении, уволил. Во второй раз", - отмечает Уляна.

И. о. министра получила официальное разъяснение от Института рака. По ее словам, сразу после обнаружения инцидента Губаревой с ветераном, ее уволили с обеих должностей, которые она в то время занимала - врача и научного сотрудника.

"Но с 17.07.2018 года по 31.08.2018 года ее (Губареву) было возобновлено на научной должности, чтобы дать возможность завершить научную деятельность", - рассказывает глава Минздрава.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Супрун подчеркнула, что со скандальным врачом разорвали этот контракт досрочно.

"Возмущена тем фактом, что ее взяли повторно, надеясь, что никто не заметит, и уволили вторично в результате скандала! Кроме того, с 2008 года Губарева была членом независимой локальной этической комиссии института, где и осталась даже после увольнения с должности врача. При том, что он освобожден ее было как раз за неэтичное поведение!" – удивляется Уляна.

Глава Минздрава считает, что такая кадровая политика руководства Института рака недопустима. Она пообещала, что со стороны Министерства здравоохранения Украины будут приняты соответствующие меры.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что АТОшнику отказали в лечении.

"Попал к Губаревой Анне Александровне, кандидату медицинских наук, которая специализируется именно на таком лечении, которое мне необходимо. Встретила она меня "тепло", аж в жар бросило от ее слов: "Никаких тебе льгот, потому что ты братский народ убивал", - рассказал боец.

Позже, Уляна Супрун сообщила, что Анну Губареву уволили с занимаемой должности.

"Врач, которая отказала ветерану АТО в лечении, уже уволена. Спасибо общественности и народному депутату Оксане Корчинськой за активную позицию в защите наших ветеранов. Удостоверюсь, что Виталий получит необходимую помощь", - написала Супрун.

Однако недавно скандального врача восстановили в должности.

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