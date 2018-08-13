Скандального лікаря, що відмовилася лікувати АТОшника, повторно звільнили з роботи, - Супрун

Фото: facebook.com/desnaukr

Супрун вважає, що така кадрова політика керівництва Інституту раку неприпустима

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що скандального лікаря онкогематологічного відділення Інституту раку, яка відмовилася лікувати ветерана АТО, Анну Губареву все ж остаточно звільнили з роботи, не зважаючи на те, що медик недавно була поновлена на посаді. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дякую громадськості та медіа, що звернули увагу на ситуацію в Інституті раку! Ганну Губареву, співробітницю Національного інституту раку, яка відмовила ветерану АТО у пільговому лікуванні, звільнено. Вдруге", - зазначає Уляна.

В. о. міністра отримала офіційне роз’яснення від Інституту раку. За її словами, одразу після викриття інциденту Губаревої з ветераном, її звільнили з обох посад, які вона на той час займала - лікаря та наукового співробітника.

"Але з 17.07.2018 року по 31.08.2018 року її (Губареву) було поновлено на науковій посаді, щоб дати змогу завершити наукову діяльність", - розповідає глава МОЗ.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Супрун підкреслила, що зі скандальним лікарем розірвали цей контракт достроково.

"Обурена тим фактом, що її взяли повторно, сподіваючись, що ніхто не помітить, і звільнили вдруге у результаті скандалу! Крім того, з 2008 року Губарева була членом незалежної локальної етичної комісії інституту, де і залишилася навіть після звільнення з посади лікаря. При тому, що звільнено її було якраз за неетичну поведінку!" – дивується Уляна.

Глава МОЗ вважає, що така кадрова політика керівництва Інституту раку неприпустима. Вона пообіцяла, що з боку Міністерства охорони здоров'я України буде вжито відповідних заходів.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що АТОшнику відмовили в лікуванні.

"Потрапив до пані Губаревой Анни Олександрівні, кандидата медичних наук, яка спеціалізується саме на такому лікуванні, яке мені необхідно. Зустріла вона мене "тепло", аж у жар кинуло від її слів: "Ніяких тобі пільг, тому що ти братський народ вбивав", - розповів боєць.

Пізніше, Уляна Супрун повідомила, що Анну Губареву звільнили з займаної посади.

"Лікар, яка відмовила ветерану АТО в лікуванні, вже звільнена. Спасибі громадськості і народному депутату Оксані Корчинській за активну позицію в захисті наших ветеранів. Впевнюся, що Віталій отримає необхідну допомогу", - написала Супрун.

Проте недавно скандального лікаря поновили на посаді.

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