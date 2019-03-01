Сколько дней украинцы будут отдыхать в марте

В конце месяца произойдет переход на летнее время

В этом марте у украинцев с пятидневной рабочей неделей будет всего 11 выходных, причем через неделю будет трехдневный отдых с 8 по 10 марта, так как официальный праздник Международный женский день выпадает на пятницу.

Также в первом весеннем месяце будет 10 выходных суббот и воскресений.

Для работы у украинцев остается 20 дней из 31.

Напомним, что 4 марта стартует Масленичная неделя, которая закончится 10 марта.

Затем, 11 марта, для всех православных начнется Великий пост, который завершится 27 апреля праздником Пасхи.

Отметим, что в этом месяце также состоится переход на летнее время - в ночь на 31 марта нужно будет перевести стрелку часов на один час вперед.

Кроме того, 31 марта, в воскресенье, состоятся президентские выборы.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 марта стартовала выплата субсдий наличными. Пенсионерам субсидии будут выдавать вместе с пенсией, а остальные будут получать деньги в Ощадбанке. При этом в марте также украинцев ждет некоторый рост цен.

Напомним, что правительство Украны рекомендовало перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.