Сколько стоит iPhone на самом деле: названа шокирующая цена

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Отмечается, что доходы компании существенно снизились за последние годы

Несмотря на то, что цены на розничную покупку флагманских моделей iPhone непрестанно растет, доходы Apple от продажи каждого аппарата снизился. Уменьшение прибыли обусловлено множеством причин, среди которых – необоснованная стоимость брендового гаджета. Об этом рассказывает Techinsights.

Об уменьшении прибыли свидетельствует сравнительный график, включающий в себя данные о маржинальности всех смартфонов Apple, которые когда-либо выходили на рынок.

Фото: (techinsights.com)

Исходя из данных, полученных во время исследования стало известно, что больше всего компания заработала на продаже iPhone 3Gs, это было более 9 лет назад, когда у руля стоял Стив Джобс. Однако по мере внедрения в фирменные смартфоны новых технологий вроде Retina-дисплея, маржинальность стала падать, достигнув минимума на iPhone SE (всего 53%).

Сейчас, если верить графику TechInsights, доход, который Apple получает с каждого проданного iPhone, установился на отметке 60%, что по-прежнему меньше рекорда, установленного iPhone 3GS с его 74%. Правда, график не учитывает данные о продажах старшей модификации iPhone XS Max с объемом накопителя 512 ГБ. Последняя приносит своему производителю сверху 350 долларов по сравнению с базовой версией при дополнительных расходах на память в размере 70 долларов.

Следовательно, если стоимость iPhone XS 37-50 тысяч гривен, то с каждого телефона компания получает чистой прибыли 22-30 тысяч гривен.

Напомним, что Apple сократила заказы на производство новых iPhone.

Ранее мы рассказывали, что в Швейцарии ряд банков заподозрили в сговоре против Apple Pay и Samsung Pay.

До этого сообщалось, что компания Apple из-за обрушения акций потеряла около 70 млрд долларов.

Видео: (video.rbc.ua