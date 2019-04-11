Сколько в Украине миллионеров: назвали самые "богатые" регионы

Фото: коллаж РБК-Украина

Декларационная кампания закончится 2 мая

Украинцы задекларировали на начало апреля 24 миллиарда гривен доходов, а всего в нашей стране 2067 граждан-миллионеров. По сравнению с прошлогодним количеством поданных деклараций в аналогичный период, в этом году - на 54% больше (всего 201,3 тыс). Об этом сообщили в Департаменте налогов и сборов с физических лиц ГФС.

По словам и.о. директора ведомства Анны Чуб, украинцы продемонстрировали значительное повышение налоговой культуры. Также она отметила, что данной статистикой можно гордиться.

Самые большие суммы доходов задекларировали в Киеве - 6,7 миллиардов гривен.

Жители Днепропетровской области всего указали 2,8 миллиардов гривен.

"Бронза" в списке досталась жителям Харьковской, Киевской и Львовской областей - по 1,3 миллиарда.

Иллюстративное фото (twitter.com/rpr_ua)

Говоря о темпах прироста задекларированных сумм по сравнению с 1 кварталом 2018 года, самые высокие были зафиксированы в Закарпатской (327%), Донецкой (274%), Одесской (240%) и Полтавской (210%) областях.

Наибольшие суммы налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) к уплате показали:

Киев (163 млн грн)

Николаевская область (33,8 млн грн)

Харьковская область (33,6 млн грн)

Запорожье (33,5 млн грн)

Днепропетровская область (30,7 млн грн).

Чуб рассказала, что по темпам прироста НДФЛ по сравнению с 2018-м первые места занимают Закарпатья (380%), Донецкая (238%), Ивано-Франковская и Херсонская область (227%), а также Киев (223%).

"Победителем в личном зачете среди плательщиков можно назвать жителя города Киева, которым согласовано к уплате налоговых обязательств в сумме 30 млн грн с доходов, полученных за рубежом", - отметила она.

И.о. директора Департамента налогов и сборов с физлиц ГФС добавила, что приведенная статистика является ярким свидетельством постепенного роста добросовестности и благосостояния людей.

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Напомним, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году. Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах - 2 мая.

Как сообщалось ранее, недавно Forbes назвал имена самых богатых жителей Украины - в обновленном рейтинге присутствуют имена сразу 7 украинцев.

Добавим, что 11 апреля в комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики заявили, что зарплаты в Украине самые низкие в Европе, и сегодня в стране существует глубокая диспропорция между высокой стоимостью жизни и низкой ценой труда.