Скільки в Україні мільйонерів: назвали "найбагатші" регіони

Деклараційна кампанія закінчиться 2 травня
Українці задекларували на початок квітня 24 мільярди гривень доходів, а в нашій країні 2067 громадян-мільйонерів. Порівняно з минулорічною кількістю поданих декларацій аналогічний період цього року - на 54% більше (всього 201,3 тис). Про це повідомили в Департаменті податків і зборів з фізичних осіб ДФС.
За словами в.о. директора відомства Анни Чуб, українці продемонстрували значне підвищення податкової культури. Також вона зазначила, що цією статистикою можна пишатися.
Найбільші суми доходів задекларували в Києві - 6,7 мільярдів гривень.
Мешканці Дніпропетровської області всього вказали 2,8 мільярдів гривень.
"Бронза" у списку дісталася жителям Харківської, Київської та Львівської областей - по 1,3 мільярда.
Ілюстративне фото (twitter.com/rpr_ua)
Говорячи про темпи приросту задекларованих сум у порівнянні з 1 кварталом 2018 року, найвищі були зафіксовані в Закарпатській (327%), Донецькій (274%), Одеській (240%) та Полтавській (210%) областях.
Найбільші суми податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) до сплати показали:
Чуб розповіла, що за темпами приросту ПДФО порівняно з 2018-м перші місця посідають Закарпаття (380%), Донецька (238%), Івано-Франківська та Херсонська область (227%), а також Київ (223%).
"Переможцем в особистому заліку серед платників можна назвати жителя міста Києва, яким погоджено до сплати податкових зобов'язань у сумі 30 млн грн з доходів, отриманих за кордоном", - зазначила вона.
В.о. директора Департаменту податків та зборів з фізичних осіб ДФС додала, що наведена статистика є яскравим свідченням поступового зростання сумлінності і добробуту людей.
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)
Нагадаємо, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих в 2018 році. Останній день подання декларації про майновий стан і доходи - 2 травня.
Як повідомлялося раніше, нещодавно Forbes назвав імена найбагатших жителів України - в оновленому рейтингу присутні імена відразу 7 українців.
Додамо, що 11 квітня у комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики заявили, що зарплати в Україні найнижчі в Європі, і сьогодні в країні існує глибока диспропорція між високою вартістю життя і низькою ціною праці.