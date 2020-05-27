Сколько украинцам нужно заплатить за роды и лечение инсульта

Больница (фото: РБК-Украина)

Национальная служба здоровья рассказала о ценах на роды и лечение инсульта

Украинцам не нужно копить деньги на роды и лечение инфаркта и инсульта. Об этом уверяют в Национальной службе здоровья. Благодаря программе медицинских гарантий в апреле роды бесплатно приняли у 18 530 рожениц и пролечили 6,5 тысячи украинцев с инфарктом или инсультом.

Также было бесплатно проведено 13,5 тысячи обследований ранней диагностики рака. Стоит отметить, что с 1 апреля 2020 года начался второй этап медреформы, по которому лечение инсульта и инфаркта, роды, помощь в сложных неонатальных случаях и обследования для раннего выявления рака будет оплачивать государство.

По программе медицинских гарантий действуют следующие тарифы:

Роды с дежурной бригадой стоят 8 136 гривен;

Медпомощь новорожденным в сложных неонатальных случаях – от 26 087 до 98 533 гривен;

Медпомощь при остром инфаркте миокарда - 16 001 гривен;

Помощь при остром мозговом инсульте в стационарных условиях - 19 332 гривен;

Базовая ставка на хирургическое вмешательство и стационарную помощь без операций для взрослых и детей - 4 563 гривен.

Напомним, в роддоме Энергодара второй раз за месяц погиб новорожденный.

Ранее сообщалось о том, что бесплатные роды в Украине остаются мифом.

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Автор: Роман Мирончук