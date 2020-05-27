Скільки українцям потрібно заплатити за пологи і лікування інсульту

Національна служба здоров'я розповіла про ціни на пологи і лікування інсульту
Українцям не потрібно збирати гроші на пологи і лікування інфаркту та інсульту. Про це запевняють у Національній службі охорони здоров'я. Завдяки програмі медичних гарантій у квітні пологи безкоштовно прийняли у 18 530 породіль і пролікували 6,5 тисячі українців з інфарктом або інсультом.
Також було безкоштовно проведено 13,5 тисячі обстежень ранньої діагностики раку. Варто зазначити, що з 1 квітня 2020 року розпочався другий етап медреформи, за яким лікування інсульту та інфаркту, пологи, допомога в складних неонатальних випадках і обстеження для раннього виявлення раку буде оплачувати держава.
За програмою медичних гарантій діють наступні тарифи:
Нагадаємо, в пологовому будинку Енергодара другий раз за місяць загинуло немовля.
Раніше повідомлялося про те, що безкоштовні пологи в Україні залишаються міфом.
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Автор: Роман Мирончук