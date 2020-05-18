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Безкоштовні пологи в Україні залишаються міфом: як не платити "благодійні внески"

STYLERЖиття    18.05.2020 - 13:27
Безкоштовні пологи в Україні залишаються міфом: як не платити "благодійні внески"
В Україні пологи зовсім не безкоштовні (фото: freepic.com)

Українки скаржаться, що все одно їм доводиться платити за пологи

Безкоштовні пологи в Україні залишаються міфом навіть після реформи, згідно якої, породілля не повинна платити лікарям. Все більше українок скаржаться, що "благодійні внески" в медичних закладах нікуди не зникали і їх все одно вимагають платити.

Також нікуди не пішли і "подяки" лікарям, про яких самі медики прозоро натякають. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Наприклад, в Івано-Франківську жінці прямо в родзалі сказали, що вона повинна подякувати бригаді.

"Чек за чеком. Скільки разів лікар не зайде, стільки раз гроші треба було давати. Мене це обурило, ну як це так. У нас телебачення анонсує, що в Україні безкоштовні пологи, що там все для породіль держава дає, а тут виходить, що куди не підеш, що не принесуть, навіть елементарний бинт, все за гроші, все треба купити. Таке враження, що я відвіз дружину на СТО, а не в пологовий будинок", - розповів чоловік породіллі Сергій.

За словами чоловіка жінки, він домігся того, щоб його дружина народжувала безкоштовно. Сергій подзвонив на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я та з'ясував, що лікарня повністю профінансована, тобто його дружина ні за що платити не повинна.

Наголошується, що якщо ви хочете повідомити про вимагання грошей у пологовому будинку, ви можете зателефонувати на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я та повідомити про це. Ваш дзвінок залишиться анонімним.

"Породілля ні за що не повинна платити. І вибирати будь-який пологовий будинок, незалежно від прописки. У пакет пологи входять природні пологи, кесарів розтин і будь-які ускладнення, які можуть виникнути під час процесу. Всі необхідні аналізи і ліки, знеболювання і щеплення. А ще звичайне харчування та стаціонарна палата", - запевняють у МОЗ.

Нагадаємо, що глава МОЗ Максим Степанов розповів про тарифи на пологи в Україні.

Автор: Марія Соловей

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