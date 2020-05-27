Сколько украинцам нужно заплатить за роды и лечение инсульта

Национальная служба здоровья рассказала о ценах на роды и лечение инсульта
Украинцам не нужно копить деньги на роды и лечение инфаркта и инсульта. Об этом уверяют в Национальной службе здоровья. Благодаря программе медицинских гарантий в апреле роды бесплатно приняли у 18 530 рожениц и пролечили 6,5 тысячи украинцев с инфарктом или инсультом.
Также было бесплатно проведено 13,5 тысячи обследований ранней диагностики рака. Стоит отметить, что с 1 апреля 2020 года начался второй этап медреформы, по которому лечение инсульта и инфаркта, роды, помощь в сложных неонатальных случаях и обследования для раннего выявления рака будет оплачивать государство.
По программе медицинских гарантий действуют следующие тарифы:
Напомним, в роддоме Энергодара второй раз за месяц погиб новорожденный.
Ранее сообщалось о том, что бесплатные роды в Украине остаются мифом.
Автор: Роман Мирончук