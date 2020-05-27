Скільки українцям потрібно заплатити за пологи і лікування інсульту

Українцям не потрібно збирати гроші на пологи і лікування інфаркту та інсульту. Про це запевняють у Національній службі охорони здоров'я. Завдяки програмі медичних гарантій у квітні пологи безкоштовно прийняли у 18 530 породіль і пролікували 6,5 тисячі українців з інфарктом або інсультом.

Також було безкоштовно проведено 13,5 тисячі обстежень ранньої діагностики раку. Варто зазначити, що з 1 квітня 2020 року розпочався другий етап медреформи, за яким лікування інсульту та інфаркту, пологи, допомога в складних неонатальних випадках і обстеження для раннього виявлення раку буде оплачувати держава.

За програмою медичних гарантій діють наступні тарифи:

Пологи з черговою бригадою коштують 8 136 гривень;

медична допомога новонародженим в складних неонатальних випадках – від 26 087 до 98 533 гривень;

медична допомога при гострому інфаркті міокарда - 16 001 гривень;

Допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах - 19 332 гривень;

Базова ставка на хірургічне втручання та стаціонарну допомогу без операцій для дорослих і дітей - 4 563 гривень

Нагадаємо, в пологовому будинку Енергодара другий раз за місяць загинуло немовля.

Раніше повідомлялося про те, що безкоштовні пологи в Україні залишаються міфом.