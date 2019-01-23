Сколько украинцы заплатят за восстановления Донбасса: названа заоблачная сумма

Коллаж РБК-Украина

Эксперт отметил, что такая сумма будет нужна ежегодно до полного восстановления

Известный экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин назвал сумму, которая потребуется на восстановление Донбасса и возвращение всех его жителей. Об этом он рассказал в своем интервью для сайта "Главред".

Олег Соскин объяснил, что в той модели, в которой регион находился до войны, восстановить его уже будет невозможно, так как шахты уничтожены, а производство пришло в упадок.

"В той модели, в которой существовал Донбасс до войны, его восстановить невозможно, поскольку шахты уничтожены, металлургический комплекс тоже почти полностью пришел в упадок, химическое производство – тоже. Люди, которые могли все это содержать, тоже ушли", - считает политолог.

Он считает, что минимальные начальные вливания в регион – это 50 миллиардов долларов в год и отмечает, что Украина сейчас не в состоянии поднять Донбасс, так как таких денег на это нет.

"Минимальные начальные вливания, которые понадобятся на Донбассе – порядка 50 миллиардов долларов. Хотя бы… И это – в год. Но кто же даст такие деньги? С одной стороны, Донбасс – это наша земля, но с другой – кто сумеет поднять эту тяжелейшую ношу, когда она к нам вернется, если вся Украина балансирует на грани выживания", - отмечает Соскин.

Напомним, ранее мы писали о том, что сеть в шоке от очереди из желающих попасть в Украину.

А также рассказывали о том, что в сети ответили на обещание починить аэропорт Донецка.