"Просто жрать хотят": сеть в шоке от очереди из желающих попасть в Украину (видео)

Коллаж РБК-Украина

По словам очевидцев, подобную ситуацию на КПВВ Луганского автовокзала можно видеть ежедневно

Украинский журналист Денис Казанский, который недавно опубликовал фото разрушенного поселка недалеко от Дебальцево, разместил в Facebook видео, на котором сотни людей с "ЛНР" стоят в очереди на автобус, чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию.

Публикацией этого видео журналист решил показать всю фейковость так называемых "республик". Он пишет, что даже одной минуты видео достаточно, дабы показать, что "все эти ЛДНР" нужны лишь для того, чтобы были подобные очереди.

"Ежедневно тысячи людей добровольно едут на территорию, подконтрольную якобы "карателям" и "фашистам". Разумеется, этого бы никогда не было, если бы в Украине им в самом деле угрожала опасность. Тогда ради чего вообще воюют "новоросы"?" - пишет журналист.

Очередь к автобусу на КПВВ в Станицу-Луганскую, который отправляется с Луганского автовокзала (видео: facebook.com/den.kazansky)

Журналист проводит меткую параллель с горячими точками, которые в разное историческое время возникали в мире.

"Можно ли представить себе, чтобы в 1994 году боснийцы точно так же ломились на автобусы в Белград, а сербы из Вуковара валом валили в Загреб? Можно ли было в 90-х увидеть армян, рвущихся в Азербайджан из Степанакерта? А из Донецка и Луганска ежедневно через линию разграничения такой траффик. По телевизору - байки про кровавых бандеровцев, а в реальной жизни - очереди в Украину", - пишет журналист.

Хотя пользователи сети в комментариях решили, что все эти люди просто хотят "жрать". Они оставили много гневных комментариев.

"Жрать хотят, а Украину они все равно ненавидят, сволочи", - написал один юзер.

"Да просто жрать очень хочется! Легенда о кормящем всю Украину Донбассе совсем не калорийна и очень недешевая..." - добавил другой.

"На самом деле, эти, штурмующие автобус, самые яростные сторонники террористических "ЛДНР", так как именно при их существовании они могут получать по две пенсии и платить минимальную коммуналку. Многие из них говорят, что никогда они не жили так хорошо, как сейчас", - сказал третий.

Скриншот комментариев: facebook.com/den.kazansky

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