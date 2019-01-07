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Дети из "серой зоны" нуждаются в любви: ведущие присоединились к социальной акции

STYLERЖизнь    07.01.2019 - 19:10
Дети из "серой зоны" нуждаются в любви: ведущие присоединились к социальной акции
Фото: дети получили подарки к Рождеству (пресс-служба)

Флешмоб #КакДитя перенес каждого его участника в незабываемое детство

Накануне Рождества теле- и радиоведущие вместе с артистами эстрады приняли участие в необычном марафоне. Флешмоб #КакДитя, который создан для того, чтобы помочь детям "из серой зоны" выстраивать доверительные отношения со взрослыми и миром, перенес каждого его участника в детство, освежив в памяти яркие и красочные моменты. 

Герои марафона поделились самым сокровенным: вспомнили, как ходили в детсады и школы, как ловили пауков, придумывали дразнилки, загадывали желания и работали над тем, чтобы их мечты воплотились в жизнь.

Так, ведущий телеканала ZIK Владимир Андриевский рассказал, что больше всего его впечатлило в детстве это возможность сесть за руль комбайна.

Ведущие радио "Перец ФМ" вспомнили смешные дразнилки, которые были у них в детстве.

Как отметила куратор платформы Grow Up In Peace Анюта Славская, цель благотворительной кампании – показать детям, что они не одни. 

"Наш проект о ребятах, которые потеряв своих родителей, живут в "серой зоне" на территории военных действий. Больше всего они нуждаются в материнской любви и родительском воспитании, и очень важное – им не хватает внимания. Заменить им самых близких людей мы, конечно, не можем. Но нам под силу найти "волшебников", которые могут честно, без хвастовства, поделиться собственными переживаниями и набитыми шишками. Сделать это не свысока, а сквозь призму своего опыта. Детям очень важно почувствовать, что на волнующие их темы с ними говорят максимально откровенно", - рассказывает она.

К благотворительному марафону присоединились радиоведущие Сергей Комаровский, Кирилл Капустин, все ведущие радио "Перец ФМ", ведущая телеканала "Прямий" Юлия Шпачинская, ведущий телеканала ZIK Владимир Андриевский, украинские артисты: Наталья Валевская, Александр Павлик, Мята, Андриана, солист группы MMDance Женя Приходько.

Дети из &quot;серой зоны&quot; нуждаются в любви: ведущие присоединились к социальной акции

По завершению флешмоба участники отправили одежду, фрукты, новогодние игрушки для детей в Донецкую и Луганскую области.

Напомним, Дональд Трамп едва не испортил ребенку праздник на Рождество. Инцидент произошел во время ежегодной акции "NORAD Track Santa", в ходе которой президент США и его жена отвечали на звонки детей, сидя под двумя большими елками в Белом доме. 

Также мы публиковали трогательный рассказ Героя Украины с Донбасса, который поразил соцсеть. 

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