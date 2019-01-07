Діти з "сірої зони" потребують любові: ведучі долучилися до соціальної акції

Фото: діти отримали подарунки до Різдва (прес-служба)

Флешмоб #ЯкДитя переніс кожного його учасника в незабутнє дитинство

Напередодні Різдва теле - і радіоведучі разом з артистами естради взяли участь у незвичайному марафоні. Флешмоб #ЯкДитя, який створено для того, щоб допомогти дітям з "сірої зони" вибудовувати довірливі стосунки з дорослими і світом, переніс кожного його учасника в дитинство, освіживши в пам'яті яскраві моменти.

Герої марафону поділилися найпотаємнішим: згадали, як ходили в дитсадки і школи, як ловили павуків, придумували дражнилки, загадували бажання і працювали над тим, щоб їхні мрії втілилися в життя.

Так, ведучий телеканалу ZIK Володимир Андрієвський розповів, що найбільше його вразило в дитинстві це можливість сісти за кермо комбайна.

Ведучі радіо "Перець ФМ" згадали смішні дражнилки, які були у них в дитинстві.

Як зазначила куратор платформи Grow Up In Peace Анюта Славська, мета благодійної кампанії – показати дітям, що вони не одні.

"Наш проект про дітей, які втративши своїх батьків, живуть в "сірій зоні" на території військових дій. Найбільше вони потребують материнської любові і батьківського виховання, і дуже важливе – їм не вистачає уваги. Замінити їм близьких людей ми, звичайно, не можемо. Але нам під силу знайти "чарівників", які можуть чесно, без хвастощів, поділитися власними переживаннями і набитими гулями. Зробити це не зверхньо, а крізь призму власного досвіду. Дітям дуже важливо відчути, що на хвилюючі їх теми з ними говорять максимально відверто", - розповідає вона.

До благодійного марафону приєдналися радіоведучі Сергій Комаровський, Кирило Капустін, всі ведучі радіо "Перець ФМ", ведуча телеканалу "Прямий" Юлія Шпачинська, ведучий телеканалу ZIK Володимир Андрієвський, українські артисти: Наталя Валевська, Олександр Павлік, М'ята, Андріана, соліст групи MMDance Женя Приходько.

По завершенню учасники флешмобу відправили одяг, фрукти, новорічні іграшки для дітей в Донецьку і Луганську області.

Нагадаємо, Дональд Трамп ледь не зіпсував дитині свято на Різдво. Інцидент стався під час щорічної акції "NORAD Track Santa", в ході якої президент США і його дружина відповідали на дзвінки дітей, сидячи під двома ялинками в Білому домі.

Також ми публікували зворушливу розповідь Героя України з Донбасу, який вразив соцмережу.

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