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"Просто жерти хочуть": мережу шокували черги з бажаючих потрапити в Україну (відео)

STYLERЖиття    21.01.2019 - 16:11
"Просто жерти хочуть": мережу шокували черги з бажаючих потрапити в Україну (відео)
Колаж РБК-Україна

За словами очевидців, подібну ситуацію на КПВВ Луганського автовокзалу можна бачити щодня

Український журналіст Денис Казанський, який нещодавно опублікував фото зруйнованого селища недалеко від Дебальцеве, розмістив у Facebook відео, на якому сотні людей із "ЛНР" стоять у черзі на автобус, щоб потрапити на підконтрольну Україні територію.

Публікацією цього відео журналіст вирішив показати всю фейковість так званих "республік". Він пише, що навіть однієї хвилини відео досить, щоб показати, що "всі ці ЛДНР" потрібні лише для того, щоб були подібні черги.

"Щодня тисячі людей добровільно їдуть на територію, підконтрольну нібито "карателям" і "фашистам". Зрозуміло, цього б ніколи не було, якби в Україні їм справді загрожувала небезпека. Тоді заради чого взагалі воюють "новороси"?" - пише журналіст.

Черга до автобуса на КПВВ в Станицю-Луганську, який відправляється з Луганського автовокзалу (відео: facebook.com/den.kazansky)

Журналіст проводить влучну паралель з гарячими точками, які в різний історичний час виникали в світі.

"Чи можна уявити собі, щоб у 1994 році боснійці так само ломилися на автобуси в Бєлград, а серби з Вуковара валом валили в Загреб? Чи можна було в 90-х побачити вірмен, які рвуться в Азербайджан зі Степанакерта? А з Донецька і Луганська щодня через лінію розмежування такий трафік. По телевізору - байки про кривавих бандерівців, а в реальному житті - черги в Україну", - пише журналіст на своїй сторінці.

Хоча користувачі мережі в коментарях вирішили, що всі ці люди просто хочуть "жерти". Вони залишили багато гнівних коментарів.

"Жерти хочуть, а Україну вони однаково ненавидять, сволоти", - написав один.

"Так просто жерти дуже хочеться! Легенда про Донбас, що годує всю Україну, зовсім не калорійна і дуже недешева..." - додав другий.

"Насправді, ці, що штурмують автобус, найбільш запеклі прихильники терористичних "ЛДНР", оскільки саме за їх існування вони можуть отримувати по дві пенсії і платити мінімальну комуналку. Багато з них кажуть, що вони ніколи не жили так добре, як зараз", - зауважив третій.

&quot;Просто жерти хочуть&quot;: мережу шокували черги з бажаючих потрапити в Україну (відео)

Скріншот коментарів: facebook.com/den.kazansky

Нещодавно ми писали про те, що діти з "сірої зони" потребують любові та підтримки.

До речі, нещодавно на Донбасі на блокпосту застрелився поліцейський 1985 року народження.

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