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Скончался известный украинский профессор

STYLERLIFE        16.03.2018 - 09:00
Фото: Валентин Мамутов (nas.gov.ua)
Фото: Валентин Мамутов (nas.gov.ua)

Ученому было 90 лет

В оккупированном Донецке 15 марта скончался академик Национальной академии наук Украины, доктор юридических наук, профессор Валентин Мамутов. Он умер после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Института экономико-правовых исследований НАН Украины. Ему был 90 лет.

"Валентин Карлович - человек с большим сердцем, который с заботой относился к коллегам, друзьям и знакомым. Не было и ни одного мгновения, когда бы он ни прислушивался к тем проблемам, с которыми обращались к нему не только ученые, но и практикующие юристы, представители центральных и местных органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций", - вспоминают о нем на сайте НАН Украины.

Фото: Валентин Мамутов (iepd.kiev.ua)

 

Валентин Карлович всегда задумывался над путями выстраивания взаимоотношений в обществе, организации власти и административно-территориального устройства. Именно благодаря усилиям Валентина Карловича были заложены основы постоянно действующей дискуссионной платформы "Город, регион, государство: проблемы распределения полномочий", отмечают экс-сотрудники.

Профессор возглавлял Институт экономико-правовых исследований в Донецке, а со временем стал его почетным директором. После начала войны на Донбассе институт переехал в Киев.

Отметим, что Мамутов до последнего дня своей жизни жил в Донецке. Из-за тяжелой болезни родственники не смогли его перевезти на подконтрольную территорию.

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