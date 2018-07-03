"Скорую не пустили": появились детали об отравлении детей в Киевской области

Один ребенок находится в коме

Родители пострадавших от отравления воспитанников лагеря и медики утверждают, что администрация лагеря тянула с вызовом врачей. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что симптомы отравления у детей начали появляться еще 2 июля рано утром. Но администрация лагеря "Славутич", который находится в Переяславе-Хмельницком, почему-то не обратилась за помощью медиков сразу.

Врачи областной больницы узнали о проблемах со здоровьем у детей около 15 часов дня по своим собственным каналам и отправили в лагерь машину скорой помощи, но их не пустили на территорию.

Звонок медикам поступил из лагеря только поздно вечером. Сообщили, что один ребенок находится в очень тяжелом состоянии.

Всего пострадало 12 детей, их всех госпитализировали в медицинский изолятор лагеря и диагностировали расстройство желудочно-кишечного тракта. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Одна девочка, 8-летняя Марго, ученица спортивной Школы Дерюгиных, находится в тяжелом состоянии. Девочку доставили в киевскую больницу "Охмадет". Известно, что она впала в кому.

Сейчас на территорию лагеря никого не пускают, а причины отравления детей выясняются. Родители планируют забрать детей домой.

Владелицей лагеря "Славутич" оказалась любовница экс-президента Украины Виктора Януковича – Любовь Полежай. Именно она в официальном реестре указана как конечный бенефициар учреждения.

Кстати, прокуратура открыла уголовное производство по факту отравления детей в Киевской области.

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