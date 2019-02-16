Скучно и фальшиво: KAZKA опозорилась в Нацотборе

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Коллектив KAZKA в отборе на Евровидение разочаровал многих украинцев

Выступление группы KAZKA в втором полуфинале Нацотбора на Евровидение 2019 16 февраля не понравился многим украинцам. Своими впечатлениями о исполнении популярным коллективом своей англоязычной песни "Apart" юзеры делятся в социальных сетях.

"Если честно, не понимаю Джамалу, которая комментирует выступление KAZKA как "удалось". С первой ноты она не попадала в ноты! И не попадала всю песню. Да ну блин. Классный проект, но... На Евровидение такую чистую лажу посылать..." - написала в Facebook Виктория Родько.

"КAZKA - скучно и фальшиво", - прокомментировал другой пользователь.

Многие сходятся на мнении, что КAZKA - "абсолютно студийний проект", и хотя песня "классная", но выступление в отборе - "полная лажа".

"Люди, не позорьте "Казкою" Украину на Евровидении! Это капец просто. Срамота. Петь не может" - отметила Анна Бутова.

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"У меня одной ощущение, что группа не в своем уме?" - спросила Виктория Пуговкина.

Людмила Грищенко тоже призналась, что она "разочарована", ибо "КAZKA в записи и КAZKA вживую - разные вещи".

Напомним, что канал СТБ попал в громкий скандал из-за KAZKA.

Ранее мы писали о том, что фаворитка Нацотбора MARUV, которая потрясла пророссийской заявлением во время прямого эфира, судя по всему не рассчитывает на победу в конкурсе.