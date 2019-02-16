Скучно и фальшиво: KAZKA опозорилась в Нацотборе

Коллектив KAZKA в отборе на Евровидение разочаровал многих украинцев
Выступление группы KAZKA в втором полуфинале Нацотбора на Евровидение 2019 16 февраля не понравился многим украинцам. Своими впечатлениями о исполнении популярным коллективом своей англоязычной песни "Apart" юзеры делятся в социальных сетях.
"Если честно, не понимаю Джамалу, которая комментирует выступление KAZKA как "удалось". С первой ноты она не попадала в ноты! И не попадала всю песню. Да ну блин. Классный проект, но... На Евровидение такую чистую лажу посылать..." - написала в Facebook Виктория Родько.
"КAZKA - скучно и фальшиво", - прокомментировал другой пользователь.
Многие сходятся на мнении, что КAZKA - "абсолютно студийний проект", и хотя песня "классная", но выступление в отборе - "полная лажа".
"Люди, не позорьте "Казкою" Украину на Евровидении! Это капец просто. Срамота. Петь не может" - отметила Анна Бутова.
Скриншот
"У меня одной ощущение, что группа не в своем уме?" - спросила Виктория Пуговкина.
Людмила Грищенко тоже призналась, что она "разочарована", ибо "КAZKA в записи и КAZKA вживую - разные вещи".
Напомним, что канал СТБ попал в громкий скандал из-за KAZKA.
Ранее мы писали о том, что фаворитка Нацотбора MARUV, которая потрясла пророссийской заявлением во время прямого эфира, судя по всему не рассчитывает на победу в конкурсе.