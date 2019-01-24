Смерть трехлетнего ребенка от пыток: в жуткой истории нашли виновного

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Над трехлетним ребенком жестоко издевались его родители

Харьковские правоохранители подозревают инспектора ювенальной превенции в халатности, которая привела к смерти трехлетнего ребенка. Инспектор не проверила обращение о насилии над трехлетним мальчиком. Об этом заявил глава областной прокуратуры Юрий Данильченко.

Инцидент произошел 26 сентября 2017 года, в больницу скорой помощи привезли мальчика, который весил всего лишь 7 килограмм. У ребенка была ссадина и гематома левой щеки, а также истощение. Мальчик был в состоянии комы.

Позднее медики диагностировали у ребенка следы перелома ребер, который уже начал срастаться, и другие телесные увечья. На следующее утро мальчик скончался.

Позже стало известно, что над ребенком издевались его родители. При этом соцслужбы не провели должной проверки. Отца ребенка приговорили к десяти годам тюремного заключения, а его мать – к восьми. Но мать мальчика была не согласна с решением суда, поэтому подала апелляцию.

Кроме того, главу службы по делам детей осудили за служебную халатность. Правоохранители также выяснили, что жалобы на издевательства над ребенком поступали не только в социальные службы, но и в полицию.

По данным прокуратуры, инспектор ювенальной превенции получила обращение об избиении мальчика, но не отреагировала и не внесла данные в Единый реестр досудебных расследований. Проверка по факту насилия над ребенком началась только чрез две недели, когда ребенок был уже мертв.

Правоохранители квалифицировали действия инспектор по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия" и на прошлой неделе объявили ей подозрение.

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