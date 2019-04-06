Смертельно опасно: Комаровский раскрыл всю правду о популярном лекарстве

Доктор Комаровский рассказал о вреде аспирина для детей, несмотря на широкую практику его использования. По мнению Евгения Комаровского ацетилсалициловая кислота приводит не только к аллергии и раздражению, но даже к тяжелым поражением головного мозга и печени. Все что нужно знать об аспирине педиатр написал у себя в Instagram.

Как пишет доктор Комаровский, сначала было доказано, что аспирин способен оказывать повреждающее влияние на слизистую оболочку желудка, после чего активность его применения спала, однако в качестве жаропонижающего средства он используется так же часто.

"Но оказалось, что изменения слизистой оболочки желудка и другие побочные эффекты ацетилсалициловой кислоты (кровотечения, спазм бронхов) — это все цветочки. О ягодках впервые заговорили в 1963 г., когда было описано очень опасное заболевание, проявляющееся тяжелым поражением головного мозга и печени. Болезнь эта получила название синдром Рея", - пишет доктор.

В медицине выделяют всего три группы факторов, вызывающих это заболевание:

врожденные нарушения обмена веществ;

инфекции — чаще вирусные (грипп, корь, ветряная оспа), реже бактериальные (гемофильная инфекция тип b);

прием медикаментов, чаще всего именно ацетилсалициловой кислоты.

Причина развития синдрома Рея точно не установлена до настоящего времени.

"Опасность синдрома Рея несопоставима ни с какими язвами, кровотечениями и бронхоспазмами — даже в самых лучших реанимационных отделениях погибает каждый второй заболевший. Вероятность заболевания максимальна в возрасте 4—12 лет. Вероятность развития синдрома Рея невелика. Но риск есть. И речь идет о том, что применение ацетилсалициловой кислоты на фоне вирусных инфекций в детском возрасте может стать причиной смертельно опасной болезни", - отмечает врач.

Доктор Комаровский рассказал о вреде аспирина для детей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Доктор Комаровский подытожил, что детям до 15-летия использовать в порядке самолечения ацетилсалициловую кислоту в качестве жаропонижающего средства нельзя.

Напомним, что ранее Комаровский назвал главные принципы воспитания детей.

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