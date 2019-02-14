В смерти ребенка виноваты родители: адвокат пьяного водителя ошарашил заявлением

Виновник трагедии уснул в патрульном авто

Адвокат Василия Самчука, который находясь в состоянии сп'опьянения, 2 ноября 2018 года совершил наезд на двух 16-летних подростков в Ровно, обвинил родителей пострадавших за то, что одели детей в слишком темную одежду, что помешало его подзащитному увидеть их на обочине, сообщает Оперативный Киев.

Той страшной ночи 16-летний Владислав Тарар провожал свою ровесницу Диану Петрук от репетитора. А Василий Самчук возвращался с рыбалки, прихватив с собой бутылку водки, чтобы распить дома.

Виновник трагедии даже не заметил, как снес двух підлвтків на обочине. Девушка умерла нан месте, а парень находится в коме. А "герой" успел отоспаться в патрульном авто по пути в участок.

Также адвокат пожаловался на журналистов, которые, мол, односторонне освещают событие и предвзято относятся к его подзащитному.

Виновник смертельного ДТП в Ровно, Василий Самчук (фото: facebook.com)

Ранее мы сообщали о том, что адвокат Зайцевой попросила дать Дронову маскимальний срок, а при вынесении приговора его подзащитной учесть "пом'якшуючі обстоятельства".

Также мы писали о том, что мать, потерявшая в тот трагический день сына, сказала, что не верит в раскаяние Алены Зайцевой и никогда не простит ту, которая забрала жизнь ее единственного сына.