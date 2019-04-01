ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты опросов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Снега и морозы возвращаются: синоптики огорчили прогнозом

STYLERЖизнь    01.04.2019 - 06:35
Снега и морозы возвращаются: синоптики огорчили прогнозом
Иллюстративное фото (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в начале апреля готовит температурный скачок

Погода в Украине в начале апреля готовит неприятный сюрприз - через несколько теплых и ясных дней в нашу страну вернется похолодание и осадки в виде снега и дождей. Так, на большей части территории уже со среды в ночное время температура воздуха будет ниже нуля. Такой прогноз дали синоптики на сайте Украинского гидрометцентра.

Если 1 апреля останется солнечным и преимущественно без осадков, то уже во вторник жителям некоторых регионов стоит готовить одежду потеплее и брать с собой зонты.

Снега и морозы возвращаются: синоптики огорчили прогнозом

Карта погоды (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

2 апреля на в Харьковской области ожидается снег, а в Луганской области пройдут дожди. 

Морозные ночи прогнозируются в северных, центральных и западных регионах.

Снега и морозы возвращаются: синоптики огорчили прогнозом

2 апреля на Востоке ожидаются осадки

В южных областях украинцам будет теплее, однако 3 апреля в Одесской, Николаевской и Запорожской обласях, а также в Крыму, столбики термометров неумолимо начнут снижаться. 

Снега и морозы возвращаются: синоптики огорчили прогнозом

3 апреля осадки пройдут во всех восточных областях

В среду выпадет снег в восточных областях: осадки пройдут в Запорожской,  Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях. 

4 апреля синоптики предупреждают о заморозках практически по всей территории Украины, разве что в Крыму будет теплее.

Снега и морозы возвращаются: синоптики огорчили прогнозом

4 апреля почти во всей Украине будет сухо

В четверг осадки в виде снега уже прекратятся, однако морозная погода сохранится.

Под конец рабочей недели и в преддверии выходных в Украине немного потеплеет. В пятницу температура воздуха повысится, а жителей Закарпатской области ожидает до +16 градусов.

Снега и морозы возвращаются: синоптики огорчили прогнозом

В пятницу наконец-то снова потеплеет

Как сообщалось, ранее известный синоптик Наталка Диденко также рассказала украинцам о грядущем похолодании

Также мы писали о том, что синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая весна.

Напомним, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц. Август в 2019 году грозит стать холодным и дождливым.

В Карпатах могут сойти лавины Весны пока не видно: синоптики напугали украинцев резким похолоданием
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Гидрометцентр
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь