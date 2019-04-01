Снега и морозы возвращаются: синоптики огорчили прогнозом

Погода в Украине в начале апреля готовит температурный скачок
Погода в Украине в начале апреля готовит неприятный сюрприз - через несколько теплых и ясных дней в нашу страну вернется похолодание и осадки в виде снега и дождей. Так, на большей части территории уже со среды в ночное время температура воздуха будет ниже нуля. Такой прогноз дали синоптики на сайте Украинского гидрометцентра.
Если 1 апреля останется солнечным и преимущественно без осадков, то уже во вторник жителям некоторых регионов стоит готовить одежду потеплее и брать с собой зонты.
Карта погоды (фото: facebook.com/ukrgmc.official)
2 апреля на в Харьковской области ожидается снег, а в Луганской области пройдут дожди.
Морозные ночи прогнозируются в северных, центральных и западных регионах.
2 апреля на Востоке ожидаются осадки
В южных областях украинцам будет теплее, однако 3 апреля в Одесской, Николаевской и Запорожской обласях, а также в Крыму, столбики термометров неумолимо начнут снижаться.
3 апреля осадки пройдут во всех восточных областях
В среду выпадет снег в восточных областях: осадки пройдут в Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях.
4 апреля синоптики предупреждают о заморозках практически по всей территории Украины, разве что в Крыму будет теплее.
4 апреля почти во всей Украине будет сухо
В четверг осадки в виде снега уже прекратятся, однако морозная погода сохранится.
Под конец рабочей недели и в преддверии выходных в Украине немного потеплеет. В пятницу температура воздуха повысится, а жителей Закарпатской области ожидает до +16 градусов.
В пятницу наконец-то снова потеплеет
Как сообщалось, ранее известный синоптик Наталка Диденко также рассказала украинцам о грядущем похолодании.
Также мы писали о том, что синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая весна.
Напомним, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц. Август в 2019 году грозит стать холодным и дождливым.