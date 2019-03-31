ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты опросов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Легкие вещи достали рано: синоптик огорчила украинцев

STYLERЖизнь    31.03.2019 - 20:14
Легкие вещи достали рано: синоптик огорчила украинцев
Фото: pixabay.com

Погода в Украине 1 апреля ухудшиться

Погода в Украине в понедельник напомнит, что апрель только начинается и для двадцатиградусного тепла еще рано. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, 1 апреля на Западе и Севере Украины похолодает до +8… +12 градусов по Цельсию.

На Юге, Востоке страны и в большинстве Центра еще побудет сегодняшняя очень теплая погода.

Осадки маловероятны, и на территории Украины будет светить солнце. Но из-за давления холодного воздуха с севера усилится ветер.

Легкие вещи достали рано: синоптик огорчила украинцев

Погода в Украине (погодная карта: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве первого апреля также температура воздуха снизится и составит около +10 градусов. Осадков не будет, но будет сильный ветер.

"Поэтому завтра эти легкие плащи, свитера и даже, страшно сказать, платья с коротким рукавом в клетку и шорты на босу ногу (сама видела) не пойдут", - написала синоптик.

Напомним, что синоптики порадовали украинцев теплым прогнозом в день выборов. В большинстве регионов Украины было сухо, температура воздуха превысила +10 градусов.

Ранее сообщалось о том, что перевод времени часто вызывает путаницу, и многие украинцы интересуются, куда переводить стрелки часов – вперед или назад.

Мы также писали о том, что жителям Украины рассказали, когда придет настоящая весна.

В Карпатах ожидается лавинная опасность Долгожданная весна: синоптики порадовали украинцев прогнозом
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины синоптикиПогода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь