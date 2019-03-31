Легкие вещи достали рано: синоптик огорчила украинцев

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Погода в Украине 1 апреля ухудшиться

Погода в Украине в понедельник напомнит, что апрель только начинается и для двадцатиградусного тепла еще рано. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, 1 апреля на Западе и Севере Украины похолодает до +8… +12 градусов по Цельсию.

На Юге, Востоке страны и в большинстве Центра еще побудет сегодняшняя очень теплая погода.

Осадки маловероятны, и на территории Украины будет светить солнце. Но из-за давления холодного воздуха с севера усилится ветер.

Погода в Украине (погодная карта: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве первого апреля также температура воздуха снизится и составит около +10 градусов. Осадков не будет, но будет сильный ветер.

"Поэтому завтра эти легкие плащи, свитера и даже, страшно сказать, платья с коротким рукавом в клетку и шорты на босу ногу (сама видела) не пойдут", - написала синоптик.

Напомним, что синоптики порадовали украинцев теплым прогнозом в день выборов. В большинстве регионов Украины было сухо, температура воздуха превысила +10 градусов.

Ранее сообщалось о том, что перевод времени часто вызывает путаницу, и многие украинцы интересуются, куда переводить стрелки часов – вперед или назад.

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