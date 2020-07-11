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Снижают смертность от коронавируса: названы чудодейственные продукты

Суббота 11 июля 2020 10:47
Снижают смертность от коронавируса: названы чудодейственные продукты
Продукты от коронавируса (фото:pixabay.com)
Автор: Дарья Русина

Ферментированные продукты могут благоприятно сказаться на организме

Продукты питания могут усугубить или улучшить ваше здоровье. Некоторые продукты могут не только наполнить необходимой энергией, но и позитивно повлиять на общее состояние.

Ученые выяснили, где чаще всего едят отдельные виды продуктов питания и сравнили эти данные с уровнем смертности от коронавируса. Об этом пишет издание Мedrxiv.

Периодическое употребление ферментированных (соленых или маринованных) овощей укрепляет иммунитет и снижает риск смерти от коронавируса приблизительно на 35 процентов.

Ученые из Франции и Португалии выдвинули гипотезу о том, что на тяжесть течения COVID-19 существенное влияние оказывают продукты, богатые антиоксидантами, а также способствующие росту популяции полезных бактерий в кишечнике. Двумя этими свойствами обладают ферментированные продукты.

Ферментированные продукты имеют целый ряд достоинств:

  • Улучшают пищеварение, из-за чего снижается риск изжоги, запора или расстройства.
  • Подавляют бактерии, которые являются одной из причин развития многих болезней ЖКТ: язвы желудка, гастрита или рака желудка.
  • Помогают лечить печеночную недостаточность, вызванную накоплением лишнего жира в клетках печени.
  • Улучшают состояние кожи.
  • Уменьшают симптомы артрита.
  • Лечат воспалительные заболевания кишечника.

Также к рекомендованным продуктам относится квашеная капуста, натуральные йогурты, кисломолочные продукты, айран, сыр и квас.

Напомним, что украинцам рассказали, какие продукты вызывают мигрень.

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