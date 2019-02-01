Собачьи клыки вгрызлись в щеку: в Херсонской области произошел чудовищный инцидент

Коллаж РБК-Украина

Денег на стерилизацию уличных животных из местных бюджетов выделяют недостаточно

В селе Никольском (Херсонская область) 9-летняя девочка вышла погулять на улицу Слободскую. Внезапно из-за угла выбежала бездомная собака и набросилась на ребенка. Об этом информирует Херсон Типичный.

Собачьи клыки вгрызлись школьнице в правую щеку, и хлынула кровь. Как последствие - обезображенное лицо ребенка. Рана оказалась глубокой, поэтому девочку немедленно доставили в детскую областную клиническую больницу.

Главный врач ДОКБ Инна Холодняк проинформировала, что в детскую областную клиническую больницу ежемесячно привозят по одному либо два ребенка, искусанных собаками. Также сообщается, что юную пациентку пришлось госпитализировать.

"Рану девочке обработали и зашили, ведется профилактика заражения столбняком и бешенством. В зависимости от скорости заживления раны, пациентка может пробыть в стационаре четыре-пять дней или больше. О необходимости косметической операции для сглаживания образовавшихся рубцов пока говорить рано", - считает Инна Холодняк.

Нападение бродячих собак на прохожих - проблема актуальная. И ситуация не улучшается, поскольку денег на стерилизацию уличных животных из местных бюджетов выделять не считают нужным.

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Напомним, что В Дергачах бойцовская собака набросилась на маленькую 4-летнюю девочку и зверски ее покусала. После опроса свидетелей, сотрудники полиции сообщили, что собака привита, а девочка сделала резкое движение, что спровоцировало собаку.