Собор Двенадцати апостолов: что строго запрещено делать 13 июля

Важные традиции 13 июля

Когда-то у наших предков был интересный обычай. Они в этот день поднимались на ближайший холм и двенадцать раз кланялись солнцу. День проводили за работами в огороде, в частности, за сенокосом.

Особое отношение 13 июля к куриным яйцам. Они считаются очень полезными. Надо обязательно съесть вареное яйцо, а если отправляетесь в странствия, возьмите вареных яиц в дорогу.

Этот день надо посвятить добрым делам. Если сегодня сделать добро, оно вернется вам вдвойне.

В этот день люди просят друг у друга прощения, мирятся и забывают все обиды.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит вспоминать плохие события и обиды. Вам стоит отпустить все злое, которое вы затаили.

Нельзя ссориться и спорить с близкими, иначе вы точно надолго поссоритесь.

Пить алкоголь сегодня противопоказано. Есть можно все что угодно, потому что Петров пост закончился.

Также под запретом уборка и стирка, а вот другую работу делать можно.

Не рекомендуется стричь волосы - считается, что это отбирает силы.

Не стоит назначать встречи в первую половину дня, иначе они плохо закончатся.

Приметы на 13 июля

Желтые облака - к дождю, серые - к сильному ветру, белые - будет жарко и засушливо.

Утром выпала роса - к солнечной погоде, нет росы - жди осадков.

Считается, что с этого дня лето катится зиме навстречу.

Сон с 12 на 13 июля - вещий. Он исполнится на девятый день.

Именины отмечают владельцы таких имен:

Андрей, Иван, Петр, Филипп, Эрнест, Якуб.