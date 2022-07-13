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Собор Двенадцати апостолов: что строго запрещено делать 13 июля

Фото: какой праздник 13 июля (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

13 июля 2022 года отмечается Собор Двенадцати апостолов, которое вспоминают каждый год после Петра и Павла (12-го июля). В народном календаре этот день издавна именуют Полупетро, Макушка лета, Двенадцать апостолов.

Что можно и нельзя делать в этот день - читайте ниже в нашем материале Styler.

Важные традиции 13 июля

Когда-то у наших предков был интересный обычай. Они в этот день поднимались на ближайший холм и двенадцать раз кланялись солнцу. День проводили за работами в огороде, в частности, за сенокосом.

Особое отношение 13 июля к куриным яйцам. Они считаются очень полезными. Надо обязательно съесть вареное яйцо, а если отправляетесь в странствия, возьмите вареных яиц в дорогу.

Этот день надо посвятить добрым делам. Если сегодня сделать добро, оно вернется вам вдвойне.

В этот день люди просят друг у друга прощения, мирятся и забывают все обиды.

Что нельзя делать в этот день

  • Не стоит вспоминать плохие события и обиды. Вам стоит отпустить все злое, которое вы затаили.
  • Нельзя ссориться и спорить с близкими, иначе вы точно надолго поссоритесь.
  • Пить алкоголь сегодня противопоказано. Есть можно все что угодно, потому что Петров пост закончился.
  • Также под запретом уборка и стирка, а вот другую работу делать можно.
  • Не рекомендуется стричь волосы - считается, что это отбирает силы.
  • Не стоит назначать встречи в первую половину дня, иначе они плохо закончатся.

Приметы на 13 июля

  • Желтые облака - к дождю, серые - к сильному ветру, белые - будет жарко и засушливо.
  • Утром выпала роса - к солнечной погоде, нет росы - жди осадков.
  • Считается, что с этого дня лето катится зиме навстречу.

Сон с 12 на 13 июля - вещий. Он исполнится на девятый день.

Именины отмечают владельцы таких имен:

Андрей, Иван, Петр, Филипп, Эрнест, Якуб.

Ранее мы писали, за что надо молиться каждый день в июле 2022.

Также синоптики рассказали, какая будет погода в июле.

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