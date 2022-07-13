Собор Двенадцати апостолов: что строго запрещено делать 13 июля

13 июля 2022 года отмечается Собор Двенадцати апостолов, которое вспоминают каждый год после Петра и Павла (12-го июля). В народном календаре этот день издавна именуют Полупетро, Макушка лета, Двенадцать апостолов.
Что можно и нельзя делать в этот день - читайте ниже в нашем материале Styler.
Когда-то у наших предков был интересный обычай. Они в этот день поднимались на ближайший холм и двенадцать раз кланялись солнцу. День проводили за работами в огороде, в частности, за сенокосом.
Особое отношение 13 июля к куриным яйцам. Они считаются очень полезными. Надо обязательно съесть вареное яйцо, а если отправляетесь в странствия, возьмите вареных яиц в дорогу.
Этот день надо посвятить добрым делам. Если сегодня сделать добро, оно вернется вам вдвойне.
В этот день люди просят друг у друга прощения, мирятся и забывают все обиды.
Сон с 12 на 13 июля - вещий. Он исполнится на девятый день.
Андрей, Иван, Петр, Филипп, Эрнест, Якуб.
Ранее мы писали, за что надо молиться каждый день в июле 2022.
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