Собор Дванадцяти апостолів: що суворо заборонено робити 13 липня

Важливі традиції 13 липня

Колись у наших предків був цікавий звичай. Вони в цей день піднімалися на найближчий пагорб і дванадцять разів кланялися сонцю. День проводили за роботами в городі, зокрема, за сінокосом.

Особливе ставлення 13 липня до курячих яєць. Вони вважаються дуже корисними. Треба обов'язково з'їсти варене яйце, а якщо відправляєтеся в мандри, візьміть варених яєць в дорогу.

Цей день треба присвятити добрим справам. Якщо сьогодні зробити добро, воно повернеться вам подвійно.

У цей день люди просять один в одного пробачення, миряться і забувають всі образи.

Що не можна робити в цей день

Не варто згадувати погані події і образи. Вам варто відпустити все зле, яке ви затаїли.

Не можна сваритися і сперечатися з близькими, інакше ви точно надовго посваритеся.

Пити алкоголь сьогодні протипоказано. Їсти можна все що завгодно, бо Петрів піст закінчився.

Також під забороною прибирання і прання, а ось іншу роботу робити можна.

Не рекомендується стригти волосся - вважається, що це відбирає сили.

Не варто призначати зустрічі у першу половину дня, інакше вони погано закінчаться.

Прикмети на 13 липня

Жовті хмари - до дощу, сірі - до сильного вітру, білі - буде спекотно і посушливо.

Вранці випала роса - до сонячної погоди, нема роси – чекай опадів.

Вважається, що з цього дня літо котиться зимі назустріч.

Сон з 12 на 13 липня - віщий. Він виповниться на дев'ятий день.

Іменини відзначають власники таких імен:

Андрій, Іван, Петро, Пилип, Ернест, Якуб.