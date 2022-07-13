Собор Дванадцяти апостолів: що суворо заборонено робити 13 липня

13 липня 2022 року відзначається Собор Дванадцяти апостолів, яке згадують щороку після Петра і Павла (12-го липня). В народному календарі цей день здавна іменують Напівпетро, Маківка літа, Дванадцять апостолів.
Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Колись у наших предків був цікавий звичай. Вони в цей день піднімалися на найближчий пагорб і дванадцять разів кланялися сонцю. День проводили за роботами в городі, зокрема, за сінокосом.
Особливе ставлення 13 липня до курячих яєць. Вони вважаються дуже корисними. Треба обов'язково з'їсти варене яйце, а якщо відправляєтеся в мандри, візьміть варених яєць в дорогу.
Цей день треба присвятити добрим справам. Якщо сьогодні зробити добро, воно повернеться вам подвійно.
У цей день люди просять один в одного пробачення, миряться і забувають всі образи.
Сон з 12 на 13 липня - віщий. Він виповниться на дев'ятий день.
Андрій, Іван, Петро, Пилип, Ернест, Якуб.
Раніше ми писали, за що треба молитися кожен день у липні 2022.
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