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Собор Дванадцяти апостолів: що суворо заборонено робити 13 липня

Фото: Яке свято 13 липня (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

13 липня 2022 року відзначається Собор Дванадцяти апостолів, яке згадують щороку після Петра і Павла (12-го липня). В народному календарі цей день здавна іменують Напівпетро, Маківка літа, Дванадцять апостолів.

Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Важливі традиції 13 липня

Колись у наших предків був цікавий звичай. Вони в цей день піднімалися на найближчий пагорб і дванадцять разів кланялися сонцю. День проводили за роботами в городі, зокрема, за сінокосом.

Особливе ставлення 13 липня до курячих яєць. Вони вважаються дуже корисними. Треба обов'язково з'їсти варене яйце, а якщо відправляєтеся в мандри, візьміть варених яєць в дорогу.

Цей день треба присвятити добрим справам. Якщо сьогодні зробити добро, воно повернеться вам подвійно.

У цей день люди просять один в одного пробачення, миряться і забувають всі образи.

Що не можна робити в цей день

  • Не варто згадувати погані події і образи. Вам варто відпустити все зле, яке ви затаїли.
  • Не можна сваритися і сперечатися з близькими, інакше ви точно надовго посваритеся.
  • Пити алкоголь сьогодні протипоказано. Їсти можна все що завгодно, бо Петрів піст закінчився.
  • Також під забороною прибирання і прання, а ось іншу роботу робити можна.
  • Не рекомендується стригти волосся - вважається, що це відбирає сили.
  • Не варто призначати зустрічі у першу половину дня, інакше вони погано закінчаться.

Прикмети на 13 липня

  • Жовті хмари - до дощу, сірі - до сильного вітру, білі - буде спекотно і посушливо.
  • Вранці випала роса - до сонячної погоди, нема роси – чекай опадів.
  • Вважається, що з цього дня літо котиться зимі назустріч.

Сон з 12 на 13 липня - віщий. Він виповниться на дев'ятий день.

Іменини відзначають власники таких імен:

Андрій, Іван, Петро, Пилип, Ернест, Якуб.

Раніше ми писали, за що треба молитися кожен день у липні 2022.

Також синоптики розповіли, яка буде погода в липні.

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