Солнце и грозы: синоптики уточнили прогноз на воскресенье

Иллюстративное фото (pixabay)

Синоптики рассказали о том, что грозы и дожди продолжатся в западной части Украины

Синоптики уточнили, что в воскресенье, 29 июля, ожидается жара и атмосфера будет с повышенной влажностью. В западных областях и на Юге Украины будут дожди и продолжатся грозы. На Севере и Востоке страны будет преимущественно солнечная погода с периодической облачностью. Об этом сообщается в прогнозе на сайте Укргидрометцентра.

29 июля ожидаются грозовые ливни в течение всего дня. Дожди пройдут в западных и южных областях страны, а на Севере и Востоке Украины будет солнечная сухая погода с переменной облачностью. Особенно жарко будет в Донецкой и Луганской областях, столбики термоментров в тени покажут от +30 и до +33 градусов тепла.

Более прохладная погода накроет западные и центральные регионы, где средняя температура днем будет составлять от +26 до +29 градусов выше нуля. В центральных и северных областях воздух прогреется от +28 до +31 градуса.

Ночь обещает быть прохладной. По всей территории Украины температура будет +17…+23 градуса.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее синоптики предупредили об угрозе подтопления в Украине. Они сообщали, что жара будет везде, а местами прольются дожди. Также, было предупреждение о грозах и сильных дождях с градом.

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