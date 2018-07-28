Сонце і грози: синоптики уточнили прогноз на неділю

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Синоптики розповіли про те, що грози і дощі продовжаться в західній частині України

Синоптики уточнили, що в неділю, 29 липня, очікується спека і атмосфера буде з підвищеною вологістю. У західних областях і на Півдні України будуть дощі продовжаться грози. На Півночі і Сході країни буде переважно сонячна погода з періодичною хмарністю. Про це повідомляється в прогнозі на сайті Укргідрометцентру.

29 липня очікуються грозові зливи протягом всього дня. Дощі пройдуть у західних і південних областях країни, а на Півночі та Сході України буде сонячна суха погода з мінливою хмарністю. Особливо тепло буде в Донецькій і Луганській областях, стовпчики термометрів в тіні покажуть від +30 до +33 градусів тепла.

Більш прохолодна погода накриє західні і центральні регіони, де середня температура вдень становитиме від +26 до +29 градусів вище нуля. У центральних і північних областях повітря прогріється від +28 до +31 градуса.

Ніч обіцяє бути прохолодною. По всій території України температура буде +17...+23 градуси.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше синоптики попередили про загрозу підтоплення в Україні. Вони сообщали, що спека буде скрізь, а місцями проллються дощі. Також, попередження про грозах і сильних дощів з градом.

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