"Жара везде, местами дождь": синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Народный синоптик опубликовала прогноз, согласно которому обещается сухая погода

Первый синоптик Украины Наталья Диденко опубликовала прогноз погоды на 29 июля. По имеющейся информации на Западе страны ожидаются осадки в виде дождя. Во всех остальных областях будет жаркая сухая погода. Об этом синоптик рассказала в социальной сети Facebook.

По информации Диденко, жарче всего будет в южных и восточных областях. В центральной Украине, в Киеве, ожидается температура около +28… +30 градусов. В западных регионах высокая вероятность выпадения грозовых ливней.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"Завтра, в воскресенье, дожди с грозами пройдут на Западе, остальная территория Украины будет обсыхать и подсыхать, без осадков. Жара везде, особенно на Юге и Востоке. В Киеве 29 июля будет без осадков и + 28 + 30 градусов", — написала синоптик.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

Напомним, что синоптики заявили о грозовых ливнях на территории Украины 28 июля. До этого Укргидрометцентр прогнозировал сухую погоду в большинстве регионов страны на субботу. Из-за непогоды на утро 28 июля более 140 населенных пунктов оказались без электричества.

Видео: (video.rbc.ua)