"Скрізь спека, місцями дощ": синоптики уточнили прогноз погоди на неділю

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Народний синоптик опублікувала прогноз, згідно з яким обіцяється суха погода

Перший синоптик України Наталія Діденко опублікувала прогноз погоди на 29 липня. За наявною інформацією на Заході країни очікуються опади у вигляді дощу. У всіх інших областях буде спекотна суха погода. Про це розповіла синоптик в соціальній мережі Facebook.

За інформацією Діденко, найспекотніше буде в південних і східних областях. В центральній Україні, в Києві, очікується температура близько +28... +30 градусів. У західних регіонах висока ймовірність випадання грозових злив.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"Завтра, в неділю, дощі з грозами пройдуть на Заході, решта території України обсихатиме і підсихатиме, без опадів. Спека скрізь, особливо на Півдні і Сході. У Києві 29 липня буде без опадів та + 28 + 30 градусів", — написала синоптик.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що синоптики заявили про грозові зливи на території України 28 липня. До цього Укргідрометцентр прогнозував суху погоду в більшості регіонів країни на суботу. Через негоду на ранок 28 липня понад 140 населених пунктів опинилися без електрики.

Відео: (video.rbc.ua)