Совсем обнаглели: под Киевом пьяный россиянин избил полицейского

Неадекватный гражданин России набросился на правоохранителя
Недалеко от села Гора (Киевская область) россиянин избил полицейского. Нетрезвый гражданин страны-агрессора набросился с кулаками на правоохранителя 2 апреля, передает УНН.
Отмечается, что офицер полиции остановил автомобиль Мercedes-benz GL350 CDI для проверки документов. За рулем автомобиля находилась гражданка Украины и неадекватный россиянин.
Сразу после остановки он вышел из автомобиля и напал на полицейского, ударив его кулаком в лицо. Правоохранитель применил против него баллончик со слезоточивым газом и надел наручники.
Позже выяснилось, что нападающий находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленника задержали, а по факту нападения на полицейского начато досудебное расследование.
Фото: РБК-Украина
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на данную ситуацию. Некоторые посчитали странным, что правоохранитель не смог дать отпор:
"У полицейского ненадлежащая подготовка!" - отметил первый.
"Мда, что-то подбор какой-то не такой у "полисов" - поддержал второй.
"У полицейского оружия не было?" - удивленно спросил третий.
"Ну, теперь посидит в украинской тюрьме", - иронично сказал четвертый.
Напомним, что в Донецкой области избили члена избирательной комиссии. Отмечается, что правоохранители получили звонок от 41-летнего члена избирательной комиссий, который сообщил об избиении во время попытки видеофиксации избирательного процесса в зале для голосований.
Мы писали, что под Киевом мужчина из-за ревности задушил свою жену. После содеянного мужчина вытолкнул 49-летнюю пострадавшую через окно квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома в г. Фастов. В результате падения женщина скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений.