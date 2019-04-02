ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Совсем обнаглели: под Киевом пьяный россиянин избил полицейского

STYLERЖизнь    02.04.2019 - 15:23
Совсем обнаглели: под Киевом пьяный россиянин избил полицейского
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Неадекватный гражданин России набросился на правоохранителя

Недалеко от села Гора (Киевская область) россиянин избил полицейского. Нетрезвый гражданин страны-агрессора набросился с кулаками на правоохранителя 2 апреля, передает УНН.

Отмечается, что офицер полиции остановил автомобиль Мercedes-benz GL350 CDI для проверки документов. За рулем автомобиля находилась гражданка Украины и неадекватный россиянин. 

Сразу после остановки он вышел из автомобиля и напал на полицейского, ударив его кулаком в лицо. Правоохранитель применил против него баллончик со слезоточивым газом и надел наручники.

Позже выяснилось, что нападающий находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленника задержали, а по факту нападения на полицейского начато досудебное расследование.

Совсем обнаглели: под Киевом пьяный россиянин избил полицейскогоФото: РБК-Украина

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на данную ситуацию. Некоторые посчитали странным, что правоохранитель не смог дать отпор:

"У полицейского ненадлежащая подготовка!" - отметил первый.

"Мда, что-то подбор какой-то не такой у "полисов" - поддержал второй.

"У полицейского оружия не было?" - удивленно спросил третий.

"Ну, теперь посидит в украинской тюрьме", - иронично сказал четвертый.

Напомним, что в Донецкой области избили члена избирательной комиссии. Отмечается, что правоохранители получили звонок от 41-летнего члена избирательной комиссий, который сообщил об избиении во время попытки видеофиксации избирательного процесса в зале для голосований.

Мы писали, что под Киевом мужчина из-за ревности задушил свою жену. После содеянного мужчина вытолкнул 49-летнюю пострадавшую через окно квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома в г. Фастов. В результате падения женщина скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

В Киеве охранник супермаркета железной трубой избил подростка: подробности Куда катится мир? Под Черниговом жестоко избили спасателей, которые тушили пожар
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Российская Федерацияизбиение
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь