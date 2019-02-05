Специальный рецепт: украинка нашла в торте ужасающую "изюминку" (фото)

Коллаж РБК-Украина

В середине торта находился огромный черный таракан

Жительница Запорожья рассказала, что в купленном в одном из супермаркетов торте она обнаружила огромного черного таракана. Соответствующие фото она выложила на своей странице в Facebook.

Екатерина Мошкарова отметила, что торт с "сюрпризом" купил ее сын по случаю сдачи экзамена на курсах английского языка.

"Вчера, 4 февраля, сын сдал экзамен на курсах английского и по такому поводу купил тортик, но так, как сегодня утром, мне еще аппетит ни кто не портил. Тортик оказался с "изюминкой", хорошо хоть вовремя заметила, пока не накормила детей", - написала Екатерина.

Фото: Facebook/Екатерина Мошкарова

Она также добавила, что не стала его выковыривать, чтобы вернуть, как есть. По ее словам, размер таракана – половина высоты торта.

Стоит отметить, что в комментарии к посту представитель "Ашан Запорожье" принес извинения и заявил, что Екатерину ждут с чеком в магазине, чтобы вернуть деньги.

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также бурно отреагировали на эту "находку".

"Все правильно, так и должно быть, написано же: "Специальный рецепт", - прокомментировал Александр Горпинич.

"Это не изюминка - это целый чернослив. Удачно разрезала", - написала Яна Шубина.

"Хорошо хоть что разрезали удачно и увидели, а если бы съел кто-то", - отметила Александра Запорожан.

Скриншот с Facebook

"Кошмар! А ведь тортик не из дешевых", - написала Виктория Копейка.

"Катя, какой ужас, хорошо, что все хорошо, что сын сдал экзамен, и вы торт не ели, а то неизвестно, что потом могло быть с самочувствием", - прокомментировала Анастасия Радченко.

Напомним, что жительница Днепра обнаружила шокирующую находку в хлебе.

Ранее сообщалось, что в Киевской области житель Макарова купил хлеб с мышиным пометом.