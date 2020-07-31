Эти специи помогут сбросить вес: смело включайте в рацион

Специи для потери килограммов (фото: pixabay.com)

Названы специи, помогающие худеть

Диетологи назвали специи, которые помогут похудеть. Но не стоит забывать, что тренировки и правильное питание они не заменят. Эксперты считают, что кориандр, куркума, кардамон, корица и имбирь способны значительно ускорить обмен веществ и оказать содействие в избавление от излишков веса.

Кориандр

Это то же самое что кинза. Кориандр ускоряет метаболизм, а значит еда быстрее переваривается. Он незаменим в салатах, его добавляют в супы, мясные и овощные блюда.

Кардамон

По словам ученых, регулярное употребление кардамона понижает уровень сахара в крови и помогает выводить из организма "плохой" холестерин.

Куркума

Эта специя хороша тем, что ускоряет метаболизм практически сразу же после того, как попадает в наш организм. Кроме того, она считается надежным способом избежать набора веса после строгой диеты.

Корица

Употребление всего четверти чайной ложки корицы ускоряет метаболизм и улучшает способность организма перерабатывать сахар. Кроме того, эта специя помогает пище быстрее усваиваться, повышает уровень энергии и концентрации, что, в свою очередь, помогает сжигать калории. В чайной ложке молотой корицы столько же антиоксидантов, сколько в 150 граммах черники. А по насыщенности полифенолами она превосходит все остальные специи.

Имбирь

Имбирь одинаково эффективен и в свежем, и в высушенном виде: он ускоряет метаболизм, подавляет разбушевавшийся аппетит и крайне полезен для иммунитета. Имбирь содержит большое количество магния, который помогает выводить токсины из организма.

Как мы ранее писали, врачи считают, что корица – самая полезная специя для сладких блюд.