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В списке лучших городов мира оказались пять украинских

STYLERЖизнь    25.01.2019 - 15:53
В списке лучших городов мира оказались пять украинских
Фото: (unsplash.com)

Лучшим в Украине оказался Львов

В список лучших городов мира по индексу качества жизни попало сразу 5 украинских городов. Соответствующие данные опубликованы на исследовательском сервисе Numbeo.

175-е место среди 227 участников с показателем в 115,04 балла занял Львов и стал лучшим в Украине. Киев расположился на 192-й позиции с показателем в 104,46 баллов, на 195 разместилась Одесса, набрав 102,45, а на 196 - Харьков с отметкой в 101,86 баллов. Днепр получил 202-е место (94,46).

Первое место рейтинга по данным сервиса заняла Канберра (столица Австралии) с показателем в 224,49 балла. На втором месте расположился голландский Эйндховен (215,66), а на третьем - столица американского штата Северная Каролина – Роли (215,15).

Также в десятку лучших вошли Аделаида (Австралия), Мэдисон (США), Цюрих (Швейцария), Брисбен (Австралия), Веллингтон (Новая Зеландия), Оттава (Канада), Колумбус (США).

Кстати, рейтинг индекса качества жизни формировали с учетом определенных показателей: индекса покупательной способности, индекса безопасности, стоимости недвижимости относительно доходов населения, стоимости жизни, индекса времени движения транспорта, загрязнения климата, здравоохранения.

Напомним, что во Львове подорожает проезд в маршрутках. Исполнительный комитет горсовета поддержал решения по корректировке стоимости проезда в автобусном транспорте Львова до 7 гривен. 

Мы писали, что 25 января Львов оказался в плену сильных снегопадов. Местные жители жалуются, что городской транспорт практически перестал курсировать, а в некоторых районах – с сильным сбоем в графиках. Опубликованы впечатляющие фото и видео.

Также мы сообщали о том, что Украину накрыло сильными снегопадами и жители делятся в социальных сетях фотографиями и видео.

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