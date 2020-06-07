Список продуктов, которые увеличивают риск сердечного приступа: лучше не есть

Сердечный приступ происходит в том случае, когда приток крови к сердечной мышце заблокирован, ткань испытывает кислородное голодание и часть миокарда умирает. Риск испытать на себе патологическое состояние увеличивается, если не исключить из рациона некоторые продукты.

Слишком жирная пища, сладости и сыры могут спровоцировать различного рода болезни, включая сердечный приступ. Об этом сообщили ученые, передает издание Мedikforum.

Жирная пища сама по себе - тяжелое испытание для пищеварительной системы. Жиры задерживаются в желудке слишком долго и вызывают раздражение слизистой оболочки. А если речь идет о картошке фри, то дело совсем плохо.

Оказывается, данное блюдо содержит простые углеводы, поэтому способно повысить уровень сахара в крови. Помимо того, картофель фри содержит в себе много соли и жира. Тут важно помнить, высокое давление, способное спровоцировать сердечные проблемы, напрямую связано с излишним весом человека.

Сладости также не рекомендованы для ежедневного употребления, поскольку они увеличивают количество жировых отложений, а также подвергают вас риску возникновения недугов сердца и сосудов.

Сыр также богат жирами, и часто не самыми полезными. Его потребление негативно отражается на работе сердца. Диетологи рекомендуют ограничить потребление сыров, если человек страдает от жировых отложений в области брюшины.

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