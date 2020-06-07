Список продуктів, які збільшують ризик серцевого нападу: краще не їсти

Серцевий напад відбувається в тому випадку, коли приплив крові до серцевого м'яза заблокований, тканина відчуває кисневе голодування і частина міокарда помирає. Ризик випробувати на собі патологічний стан збільшується, якщо не виключити з раціону деякі продукти.

Занадто жирна їжа, солодощі та сири можуть спровокувати різного роду хвороби, включаючи серцевий напад. Про це повідомили вчені, передає видання Мedikforum.

Жирна їжа сама по собі - важке випробування для травної системи. Жири затримуються в шлунку занадто довго і викликають подразнення слизової оболонки. А якщо мова йде про картоплю фрі, то справи зовсім погані.

Справа в тому, що дане блюдо містить прості вуглеводи, тому здатне підвищити рівень цукру в крові. Крім того, картопля фрі містить в собі багато солі та жиру. Тут важливо пам'ятати, високий тиск, здатний спровокувати серцеві проблеми, безпосередньо пов'язаний із зайвою вагою людини.

Солодощі також не рекомендовані для щоденного вживання, оскільки вони збільшують кількість жирових відкладень, а також піддають вас ризику виникнення хвороб серця і судин.

Сир багатий жирами, і часто не найкориснішими. Його споживання негативно позначається на роботі серця. Дієтологи рекомендують обмежити споживання сирів, якщо людина страждає від жирових відкладень в області очеревини.

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