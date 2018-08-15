"Сплошные дожди": синоптик уточнил прогноз погоды на среду (видео)

Иллюстративное фото: погода (Дидковский Андрей / УНИАН)

Украину накроют частичные дожди

Сегодня, 15 августа, территорию Украины частично накроют дожди, после чего ожидается снижение температуры. Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань, передает "Обозреватель".

"15-16 августа ожидается дождь по западной и цетральной части Украины, затем 20-21 августа. Эти дожди должны снизить температуру. 27-28 августа тоже ожидается дождь. Если брать сентябрь, то с 1 по 13 число - сплошные дожди. Они намного сбавят температуру почти по всей Украине", - сказал он.

Согласно прогнозу Горбаня, резкое снижение температуры в Украине произойдет к 18 августа.

"Дневная температура будет 23-25 градусов, но не больше. До самого конца месяца, до 30 августа, такая погода будет удерживаться - 24-27 градусов. Выше 30 она не должна подняться", - подчеркнул он.

Виде: прогноз погоды на среду, 15 августа (obozrevatel.com/tv)

Кстати, ранее свой прогноз на среду, 15 августа, озвучивали синоптики гидрометцентра Украины, а также народный синоптик Наталья Диденко.

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