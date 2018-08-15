"Суцільні дощі": синоптик уточнив прогноз погоди на середу (відео)

Ілюстративне фото: погода (Дідківський Андрій / УНІАН)

Україну накриють часткові дощі

Сьогодні, 15 серпня, територію України частково накриють дощі, після чого очікується зниження температури. Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Обозревател".

"15-16 серпня очікується дощ по західній і цетральній частині України, потім 20-21 серпня. Ці дощі мають знизити температуру. 27-28 серпня теж очікується дощ. Якщо брати вересень, то з 1 по 13 число - суцільні дощі. Вони значно зменшать температуру майже по всій Україні", - сказав він.

Згідно з прогнозом Горбаня, різке зниження температури в Україні відбудеться до 18 серпня.

"Денна температура буде 23-25 градусів, але не більше. До самого кінця місяця, до 30 серпня, така погода утримуватиметься - 24-27 градусів. Вище 30 вона не повинна піднятися", - підкреслив він.

Вигляді: прогноз погоди на середу, 15 серпня (obozrevatel.com/tv)

До речі, раніше свій прогноз на середу, 15 серпня, озвучували синоптики гідрометцентру України, а також народний синоптик Наталка Діденко.

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