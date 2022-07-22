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Эти способы помогут вам экономить воду во время войны

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Пятница 22 июля 2022 14:44
Эти способы помогут вам экономить воду во время войны Фото: Как экономить воду летом и во время войны (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Во время войны в Украине у очень многих людей нет доступа к воде. В некоторых регионах она очень трудно доступна, а в других есть перебои.

В материале Styler читайте о 7 способах сэкономить на воде в это тяжелое время.

Как экономить воду

Вот семь простых способов перестать тратить воду этим летом. Вы сократите счета за воду, сэкономите время и поможете уменьшить загрязнение окружающей среды.

Поливайте свой огород или сад утром или вечером

Вода быстро испаряется, когда солнце высоко, поэтому опрыскивайте, когда вероятность того, что она останется в почве, высока. И убедитесь, что вы поливаете свой сад, а не тротуар или подъездную дорожку. Система капельного орошения работает лучше, чем разбрызгиватели, поскольку она направляет необходимое количество воды именно туда, куда вам нужно.

Проверьте утечку воды

Проверьте наличие утечек с помощью туалетного теста. Добавьте несколько капель пищевого красителя или таблетку красителя в бачок унитаза. Если цвет появляется в унитазе, ваш резервуар протекает, бесшумно тратя до 100 литров воды в день. Также можно приобрести недорогую резиновую заслонку.

Сократите время принятия душа

Сократив душ всего на две минуты, вы сможете ежегодно экономить до 1750 литров воды на человека в вашей семье. Еще один простой трюк — выклюйте воду, пока вы намыливаетесь и/или бреетесь. Вы также можете собрать воду, которая обычно тратится впустую, пока вы ждете, пока нагреется душ, собрав ее в ведро — используйте ее для полива растений. Если вы планируете повторно использовать мыльную воду в саду, убедитесь, что мыло безопасно для растений.

Используйте посудомоечную машину

Для мытья посуды вручную может потребоваться до 27 литров воды по сравнению с 3 литрами для новой посудомоечной машині.

Накройте бассейн

Если вам посчастливилось иметь бассейн возле вашего частного дома, убедитесь, что вода остается в нем, а не испаряется — накрывайте бассейн, когда вы им не пользуетесь, даже летом.

Пользуйтесь автомойкой для машины

Для мытья автомобиля в домашних условиях можно запросто использовать 100 литров воды, не говоря уже об огромном количестве времени и усилий. Коммерческие автомойки часто используют только 40 литров или меньше пресной воды.

Приобретите бочку для дождевой воды

Соберите воду, которая стекает с вашей крыши во время дождя, установив бочку для дождевой воды под водосточным желобом. Повторно используйте эту воду в своем саду. Так вы сэкономите проточную воду.

Как мы ранее писали, 10 обыденных вещей, от которых нужно отказаться для экономии денег.

Кстати, ранее мы писали о том, как можно экономить электроэнергию во время войны.

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