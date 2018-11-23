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"Средневековье": нардеп рассказал о сексизме и хамстве в Раде

STYLERЖизнь    23.11.2018 - 17:35
"Средневековье": нардеп рассказал о сексизме и хамстве в Раде
Фото: РБК-Украина

Владимир Арьев считает, что таким образом некоторые депутаты самоутверждаются

Украинский политик и журналист Владимир Арьев утверждает, что некоторые депутаты в Верховной Раде позволяют себе хамское и безнравственное поведение по отношению к девушкам. Об этом Арьев сообщил на своей странице в Facebook.

"Не раз видел как некоторые депутаты в ВР пристают к женщинам-коллегам или отпускают сексистские шутки. Бывает, даже в выступлениях в зале заседания проскакивает пренебрежение к другому полу", - пишет нардеп.

Он утверждает, что зачастую подобные вещи делают наглые и хамовитые мужчины, которые, принизив, пытаются тем самым самоутвердиться за счет особей противоположного пола.

"Это, в основном, делают люди с подчеркнуто-хамской и наглой манерой поведения - самоутверждение через попытки унижения или доминирования. Средневековье. Такой стиль отношения к другим характерен для русского мира, а я не хочу видеть никаких проявлений этого. И не только в высшем законодательном органе", - указано в посте.

&quot;Средневековье&quot;: нардеп рассказал о сексизме и хамстве в РадеСкриншот поста: (facebook.com/volodymyr.ariev)

Напомним, что российский блогер указал на странности "женского" праздника. Он считает, что 8 марта для большинства - "натужный повод и обязаловка".

Мы писали, что звезда "Игры престолов" перепутал сексизм с объективизацией. Актер Кит Харингтон вспомнил о своих словах в интервью изданию The Sunday Times, когда сказал, что постоянно подвергается сексизму и понимает женщин. Теперь актер понял, что перепутал понятия, и решил извиниться за свое заблуждение.

Видео: Депутаты спят

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