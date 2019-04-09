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В США жестоко убили 23-летнюю украинку: шокирующий поворот

STYLERЖизнь    09.04.2019 - 08:51
В США жестоко убили 23-летнюю украинку: шокирующий поворот
Коллаж РБК-Украина

Злоумышленник признался в убийстве молодой украинки

В убийстве 23-летней украинки Татьяны Гужвы в США обвинили ее 31-летнего мужа Фуада Пашаева. Теперь подозрения подтвердились, злоумышленник сам признался в содеянном. Об этом сообщает ТСН.

Родители погибшей даже не подозревали, что их дочь обращалась в полицию из-за насилия в семье. Узнали только сейчас и теперь собирают деньги, чтобы забрать тело дочери и взять опеку над 2-летней внучкой Сабиной.

Обвинения в насилии в семье мужу Татьяны предъявили еще в январе. "Ему запретили приближаться к дому, к Тане, к Сабине. Я думаю, что он ее держал в страхе", - говорит родственница убитой.

Видео: (YouTube/ТСН)

Однако супруг не стал придерживаться правил и за день до второго дня рождения ее дочери, 30 марта, убил 23-летнюю Татьяну. Об этом узнала родственница погибшей, когда звонила поздравить Татьяну, а трубку взял Фуад. На вопрос, где девушка, он ответил: "Я ее убил".

В США жестоко убили 23-летнюю украинку: шокирующий поворотФуад Пашаев (фото: uapost.us)

Тогда близкие Татьяны обратились к друзьям в США, а те - в полицию. Мужчину арестовали. Мать девушки до сих пор не может поверить в то, что произошло, ведь в соцсетях они видели счастливую семью и предпосылок к издевательствам со стороны супруга не было.

Как решится судьба двухлетней Сабины пока неизвестно. Девочку передали под надзор соцслужб и теперь, чтобы бабушка смогла ее забрать в Украину, нужно доказать родственную связь с этим ребенком и в любом случае надо обращаться к адвокатам, которые являются специалистами по семейному праву именно штата Висконсин.

Известно, что начат сбор средств на организацию прибытия родителей Татьяны в США, которые заберут под свою опеку ребенка. Внести пожертвования можно здесь.

Ранее мы писали о том, что Владимир Слабовский, украинский патриот, волонтер, генеральный директор одной из крупнейших украинских агропромышленных компаний Allseeds, погиб в ДТП под Киевом.

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