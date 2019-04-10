Стартовал набор первоклассников в школы: что нужно для зачисления

В Украине начался набор учеников в первый класс. В Министерстве образования и науки рассказали о нынешней кампании по зачислению в учебные заведения будущих первоклассников и уточнили родителям необходимые документы для регистрации.

Как сообщили в пресс-службе министерства, во все школы и местные органы власти 9 апреля было разослано письмо МОН о приеме детей в первые классы в 2019 году.

Отмечается, что использование для первоочередного зачисления ребенка в 1-й класс только одного способа подтверждения места жительства (место регистрации) является недопустимым ограничением.

Иллюстративное фото: kievcity.gov.ua

Подтвердить место жительства можно также рядом других документов:

паспорт гражданина Украины одного из родителей ребенка или законных представителей (временное удостоверение, удостоверение на постоянное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, удостоверение личности, которое нуждается в дополнительной защите, удостоверение личности, которому предоставлена ​​временная защита, справка об обращении за защитой в Украине);

справка о регистрации места проживания ребенка или одного из его родителей или законных представителей;

справка о постановке на учет ВПЛ;

документ, удостоверяющий право собственности на соответствующее жилье;

вступившее в силу решение суда о предоставлении лицу права на вселение в жилое помещение, признание за лицом права пользования им или право собственности, права на регистрацию места проживания;

документ, удостоверяющий право пользования жильем, заключенный между физлицами или между юр- и физлицами, в том числе по использованию комнатой в общежитии;

справка о прохождении службы в воинской части;

акт обследования условий проживания.

Как рассказал первый замглавы МОН Павел Хобзей, в 2018 году в соответствии с требованиями нового Закона "Об образовании" был изменен порядок зачисления детей в первые классы.

"Теперь каждый ребенок может пойти в школу, ближайшую к его месту жительства, закрепленную за этой территорией - без тестов, собеседований или других испытаний", - рассказал он.

Для первоочередного зачисления требуется только подтвердить место проживания одним из документов.

"Но уже сейчас имеем обращение родителей, для подтверждения места жительства школы требуют исключительно соответствующую регистрацию. Хочу подчеркнуть, что это недопустимое ущемление прав ребенка на первоочередное зачисление", - подчеркнул Хобзей.

Иллюстративное фото: pixabay.com /sobima

Также в МОН добавили, что данный перечень не является исчерпывающим - подтверждением также может быть другой официальный документ, содержащий информацию о месте проживания ребенка и/или одного из его родителей или законных представителей.

В министерстве напомнили, что дату начала приема документов для зачисления в 1-й класс определяют местные органы самоуправления. В некоторых регионах Украины прием уже объявлен.

Конечная дата подачи документов единая для всех - это 31 мая.

Как сообщалось ранее, в школьную программу по литературе предлагают включить произведения в жанре фэнтези. Соответствующая петция недавно появилась на сайте президента Украины.

Также мы писали о том, что томос об автокефалии и историю создания ПЦУ включат в школьные учебники, а ученики старших классов уже в апреле-мае начнут изучать процесс становления единой поместной православной церкви в Украине.

Напомним, что с 1 сентября 2018 года обучение для украинских первоклассников началось по новому государственному стандарту среднего образования, который называется "Новая украинская школа".