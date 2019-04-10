Стартував набір першокласників до шкіл: що потрібно для зарахування

В Україні розпочався набір учнів у перший клас. У Міністерстві освіти і науки розповіли про нинішню кампанію щодо зарахування у навчальні заклади майбутніх першокласників та уточнили батькам необхідні документи для реєстрації.

Як повідомили в прес-службі міністерства, в усі школи та місцеві органи влади 9 квітня було розіслано лист МОН про прийом дітей у перші класи в 2019 році.

Зазначається, що використання для першочергового зарахування дитини до 1-го класу лише одного способу підтвердження місця проживання (місце реєстрації) є неприпустимим обмеженням.

Ілюстративне фото: kievcity.gov.ua

Підтвердити місце проживання можна також низкою інших документів:

паспорт громадянина України одного з батьків дитини або її законних представників (тимчасове посвідчення, посвідчення на постійне проживання, посвідка на проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні);

довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з її батьків чи законних представників;

довідка про взяття на облік ВПО;

документ, що посвідчує право власності на відповідне житло;

рішення суду, що набуло чинності, про надання особі права на вселення у житлове приміщення, визнання за особою права користування ним чи права власності, права на реєстрацію місця проживання;

документ, що посвідчує право користування житлом, укладений між фізичними особами або між юр- та фізособами, в тому числі з використання кімнатою в гуртожитку;

довідка про проходження служби у військовій частині;

акт обстеження умов проживання

Як розповів перший заступник МОН Павло Хобзей, у 2018 році відповідно до вимог нового Закону "Про освіту" було змінено порядок зарахування дітей у перші класи.

"Тепер кожна дитина може піти до школи, найближчу до її місця проживання, закріплену за цією територією - без тестів, співбесід або інших випробувань", - розповів він.

Для першочергового зарахування потрібно лише підтвердити місце проживання одним з документів.

"Але вже зараз маємо звернення батьків, що для підтвердження місця проживання школи вимагають виключно відповідну реєстрацію. Хочу наголосити, що це неприпустиме обмеження прав дитини на першочергове зарахування", - наголосив Хобзей.

Ілюстративне фото: pixabay.com /sobima

Також у МОН додали, що даний перелік не є вичерпним - підтвердженням також може бути інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з його батьків або законних представників.

У міністерстві нагадали, що дату початку прийому документів для зарахування до 1-го класу визначають місцеві органи самоврядування. У деяких регіонах України вже оголошено прийом.

Кінцева дата подачі документів єдина для всіх - це 31 травня.

Як повідомлялося раніше, до шкільної програми з літератури пропонують включити твори в жанрі фентезі. Відповідна петция недавно з'явилася на сайті президента України.

Також ми писали про те, що томос про автокефалію та історію створення ПЦУ включать у шкільні підручники, а учні старших класів вже у квітні-травні почнуть вивчати процес становлення єдиної помісної православної церкви в Україні.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2018 року навчання для українських першокласників почалося за новим державним стандартом середньої освіти, який називається "Нова українська школа".