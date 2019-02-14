"Неудобная" Укрзализныця: как улучшить качество поездов

Повышение цен на билеты УЗ необходимо, уверен эксперт

В Укрзализныце сообщили, что в нынешнем году запланировали повышение тарифов на перевозку пассажиров на 25%.

При этом в компании подчеркнули, что для отсутствия убыточности цену на билеты надо поднять не менее чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа - почти в 3,5 раза.

Ожидается, что тарифы будут поднимать в два этапа: с 1 февраля на 12%, и на столько же – с 1 октября 2019-го года. В случае если такое предложение получит одобрение, то стоимость проезда повысят для всех категорий поездов и вагонов, за исключением вагонов первого класса в "Интерсити+".

"Повышение цен – неизбежный шаг"

"Здесь нужно понимать, что те средства, которые Укрзализныця получает в виде поступлений от продажи билетов на пассажирские перевозки, покрывают около одной трети затрат на пассажирские перевозки. Поэтому повышение тарифов на пассажирские перевозки – это неизбежный шаг, к которому нужно быть готовым. По сути говоря, другого выхода в данной ситуации нет", - говорит Сергей Вовк, директор Центра транспортных стратегий.

По его словам, решение о повышении тарифов еще не утверждено, ведь сейчас Укрзализныця только готовится представить такое предложение в Министерство инфраструктуры.

"Но повышение тарифов необходимо. Это решение планомерно откладывалось по из-за негативных социальных последствий, но к нему рано или поздно придут. В данный момент инвестпрограмма "УЗ" не успевает за износом основных фондов, и откладывание повышения тарифов приводит только к ухудшению состояния подвижного парка и железнодорожной инфраструктуры", - поясняет он.

Фото: Откладывание повышения тарифов приводит только к ухудшению состояния подвижного парка и ж/д инфраструктуры, считает эксперт (РБК-Украина)

При этом о каких-то конкретных наиболее проблемных участках или конкретных единицах фонда говорить не корректно, ведь инфраструктура изношена практически везде.

"Износ подвижного состава сегодня находится на уровне 90%. Поэтому нужно говорить об обновлении активов УЗ в целом, ведь проблема характерна для всех участков", - добавляет Сергей Вовк.

Проблему дефицита поездов в разных направлениях Укрзализныця пытается частично решить путем запуска дополнительных поездов там, где на них высокий спрос, говорит он:

"Например, запускаются дополнительные поезда летом на юге Украины за счет увеличения сезонного туристического потока. Или же зимой в период новогодних праздников в западных направлениях".

"На данный момент убытки Укрзализныци компенсируются за счет грузоперевозок. Поэтому в будущем наиболее оптимально будет перейти от кросс-субсидирования к модели бюджетного заказа, когда государство будет выступать заказчиком услуг УЗ по перевозке пассажиров и компенсировать разницу между доходами и стоимостью перевозок через бюджет”, - добавляет он.

Фото: Износ подвижного состава УЗ сегодня находится на уровне 90% - Сергей Вовк (РБК-Украина)

Частные железнодорожные перевозки – это реально?

В то же время в Украине уже долго обсуждается вопрос частных железнодорожных компаний. Так, они могут появиться в Украине уже в 2019 году, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью изданию "Униан". Они могут начать работу в тестовом режиме, но для постоянной их работы должны принять соответствующий закон, добавил министр.

Сергей Вовк поясняет:

"Дело в том, что у нас нет такого частного бизнеса, который был бы готов этим заняться. На данный момент это убыточно, поскольку деньги, вырученные от пассажирских перевозок, покрывают только одну треть затрат "УЗ".

По его словам, были попытки запустить частные железнодорожные перевозки на юге Украины, но о каком-то значительном их успехе говорить не стоит.

"Укрзализныця компенсирует убытки в пассажирских перевозках за счет тарифов на перевозку груза, таким образом закрывая брешь от пассажирских перевозок", - констатирует директор Центра транспортных стратегий.

Фото: "Мог бы развиваться конкурентный сегмент со свободным ценообразованием – например, перевозки в поездах Интерсити, где УЗ будет конкурировать с другими видами транспорта" – эксперт (РБК-Украина)

Он добавляет: переход к модели бюджетного заказа позволит, кроме всего, отслеживать себестоимость проезда на определенных направлениях поездов, позволит понять, где есть наиболее серьезные проблемы. В последствии появится возможность присутствия на рынке частных или смешанных железнодорожных компаний.

"Например, пригородные железнодорожные перевозки – дотационные практически во всем мире. Они компенсируются за счет общего экономического эффекта, а сами пригородные ж/д перевозки в большинстве стран планово убыточны", - говорит Сергей Вовк.

Переход к модели бюджетного заказа также позволит двигаться к разделению данного сегмента перевозок. С одной стороны, будет развиваться конкурентный сегмент со свободным ценообразованием - перевозки в поездах повышенного комфорта и интерсити, где УЗ будет конкурировать с другими видами транспорта.

"С другой стороны, будут выделены так называемые социальные перевозки, например, в плацкартных вагонах, где цена будет устанавливаться госрегулятором с последующей компенсацией убытков УЗ из бюджетных источников", - поясняет эксперт.

Стало известно, что в Укрзализныце намерены сократить количество проводников в поездах.

Напомним, ранее в Харькове подорожал проезд в общественном транспорте.

Кроме того, сообщалось, что Укрзализныця недавно запустила продажу онлайн-билетов для людей с инвалидностью.