Стоит бояться: украинцев предупредили о "болезненной" катастрофе

Известный экстрасенс Алена Курилова рассказала о паводках, шторме и засухе
Победительница проекта "Битва экстрасенсов" Алена Курилова рассказала о природных катаклизмах, которые придут в Украину в этом году. Об этом она рассказала в интервью "Фактам".
По словам экстрасенса, весна наступит очень болезненно для жителей Украины. Наводнения могут произойти в самых неожиданных районах.
Жителям горной местности необходимо особенно остерегаться паводков, поскольку наверх могут подняться грунтовые и подземные воды. При этом также усилятся потоки с гор.
По словам Куриловой, 2019 год очень неспокойный для водной стихии. Поэтому экстрасенс советует быть начеку.
Кроме того, Курилова предсказывает засуху в южных районах страны, которая может появится этим летом. А осенью, по ее словам, снова начнется разгул водной стихии.
Она также отметила, что может быть даже шторм, который повредит морской и речной транспорт. При этом экстрасенс призывает обращать внимание на мосты и строения, под которыми находятся грунтовые воды.
"Вообще, к природе надо уметь прислушиваться. Она сама часто дает нам знаки, предупреждая об опасности", - подытожила Курилова.
Напомним, что умер знаменитый маг, участник "Битвы экстрасенсов" Андрей Сатаненко.
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